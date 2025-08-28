Океан молчал полвека — и вдруг выплюнул зверя с плавником-парусом, которого давно считали мифом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Океан всегда хранил в себе тайны, и одна из них — парусная гончая акула, загадочный представитель трёхклювых акул, который долгие десятилетия считался почти мифом. Впервые её описали в 1973 году, когда у берегов Папуа-Новой Гвинеи случайно поймали беременную самку. Этот единственный экземпляр стал научной сенсацией — и на долгие годы последним свидетельством существования вида.

Парусная гончая акула
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Парусная гончая акула

Пятьдесят лет учёные искали хоть какие-то признаки его жизни. Но океан молчал, пока в марте 2020 года рыбаки из залива Астролябия вновь не наткнулись на акулу с необычайно высоким спинным плавником, больше напоминавшим парус. Их фотографии позволили биологам подтвердить невероятное: вид не вымер.

Открытие XXI века

Сначала на снимках заметили пять самок, а спустя два года обнаружили и самца. Таким образом стало ясно, что популяция пусть и мала, но жива. Более того, местные жители признавались, что встречали этих акул и раньше — но не придавали значения, ведь их мясо и плавники не представляют ценности.

Именно благодаря тому, что рыбаки не охотились целенаправленно на парусную акулу, она смогла сохранить шанс на выживание. Сегодня этот вид известен лишь по акватории устья реки Гоголь, где океан соединяется с континентальным шельфом. Всё указывает на то, что он является микроэндемиком, то есть обитает только в ограниченном ареале.

Особенности и образ жизни

Главная отличительная черта парусной гончей акулы — её спинной плавник, по высоте значительно превышающий размеры тела. Считается, что он выполняет сразу несколько функций: помогает при маневрировании, участвует в терморегуляции и играет роль визуального сигнала для сородичей.

Этот вид предпочитает держаться в более глубоких впадинах недалеко от побережья, где традиционно ведут промысел местные рыбаки. Вероятно, именно такая близость к человеку и делает его уязвимым для случайного прилова.

Хрупкое равновесие

Ситуация остаётся тревожной: ареал крошечный, популяция мала, а давление со стороны рыболовства велико. Наибольшую угрозу представляет лов иудейской рыбы, ради которой используют снасти, в которые часто попадаются акулы.

Даже при низком уровне вылова редкие виды оказываются под угрозой, ведь потеря нескольких особей может оказаться критичной для всей популяции. Поэтому повторное открытие вида — не только повод для радости, но и тревожный сигнал о необходимости срочных мер по сохранению.

Значение для науки

Парусная гончая акула представляет особую ценность для биологии: она принадлежит к уникальной эволюционной ветви трёхклювых акул. Исследование её генетики поможет понять, как формировались экосистемы Тихого океана и почему некоторые виды выживают в узких нишах, когда другие исчезают.

Сегодня два экземпляра хранятся в Университете Папуа-Новой Гвинеи. Учёные совместно с коллегами из Австралии и США проводят анализы ДНК, чтобы создать базу для дальнейшего мониторинга.

Символ надежды и предупреждение

История парусной акулы — это напоминание о том, что океан хранит больше секретов, чем мы думаем. Она доказывает, что даже виды, исчезнувшие с научных радаров на десятилетия, могут выжить в укромных уголках планеты.

Но её судьба также показывает хрупкость морских экосистем. Один вид может исчезнуть незаметно — и вместе с ним человечество потеряет целую ветвь эволюции.

Чтобы этого не произошло, необходимо объединить усилия науки, природоохранных организаций и местных сообществ. Только так парусная гончая акула сможет перестать быть случайной находкой и превратиться в символ возрождения океанической жизни.

Океа́н - крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
