250 килограммов живой ярости и пасть, которая ломала кости — что скрывала земля все эти миллионы лет

Патагония, край ветров и ледников, снова преподнесла археологам сенсацию. Здесь, на юге современной Аргентины, учёные нашли останки существа, которое в далёком прошлом было одним из самых грозных хищников на Земле. Новый вид получил название Kostensuchus atrox - и даже само его имя говорит о свирепости древнего охотника: "Kosten" отсылает к яростному патагонскому ветру, а "atrox" по-латыни означает "жестокий" и "свирепый".

Это животное жило около 70 миллионов лет назад, в самом конце мелового периода, когда динозавры ещё господствовали на планете, но уже приближалась катастрофа, приведшая к их исчезновению.

Размеры и особенности

Судя по находкам, длина тела Kostensuchus atrox достигала 3,5 метра, а вес — около 250 килограммов, что сопоставимо с мощным медведем гризли. Широкие челюсти с острыми зубами делали его идеальным хищником, способным справляться даже с крупной добычей.

Исследователи предполагают, что основой рациона "гиперхищника" были динозавры среднего размера, а также рептилии и, возможно, ранние млекопитающие. По классификации это животное относят к пейрозавридам — группе доисторических крокодилообразных, известных своей активной охотой на суше.

Где нашли останки

Скелет был обнаружен в формации Чоррильо неподалёку от города Эль-Калафате. Этот район известен богатой коллекцией окаменелостей, относящихся к позднему маастрихтскому веку. В то время Патагония была совсем иной: вместо суровых ветров и ледяных пустошей здесь простирались тёплые поймы с реками, болотами и густой растительностью. В этих экосистемах бок о бок жили динозавры, черепахи, лягушки и примитивные млекопитающие.

Находка уникальна тем, что это первая окаменелость крокодилообразных из этой формации. Причём она сохранилась необычайно хорошо: исследователи смогли изучить череп, челюсти и значительную часть скелета.

Хищник среди хищников

Учёные называют Kostensuchus atrox вторым по величине хищником формации Чоррильо. На первом месте оставались, конечно, динозавры-тероподы. Но именно "патагонский крокодил" мог составлять им серьёзную конкуренцию, действуя как универсальный охотник.

В отличие от современных крокодилов, ведущих полуводный образ жизни, его родственники-пейрозавриды были куда более подвижными и приспособленными к охоте на суше. У них были длинные конечности и развитая мускулатура, позволявшие преследовать добычу, а не только подстерегать её в воде.

Смысл открытия

По словам палеонтологов, находка помогает лучше понять структуру древних экосистем Патагонии. Kostensuchus atrox был не просто очередным крокодилообразным — он олицетворял вершину пищевой пирамиды, играя роль "балансировщика" в природе. Именно такие хищники регулировали численность травоядных и формировали устойчивость древних сообществ.

Кроме того, открытие добавляет новые штрихи к картине предвымирающего мира динозавров. За несколько миллионов лет до падения метеорита экосистемы Южной Америки уже кипели жизнью и соперничеством, и Kostensuchus atrox был одним из главных акторов этой доисторической драмы.

Ветер Патагонии и эхо древнего ужаса

Имя древнего хищника выбрано неслучайно. "Kosten" — это слово народа теуэльче, обозначающее свирепый патагонский ветер, который и сегодня свистит в горах и степях. "Souchos" — это крокодилоголовый бог из египетских мифов, а "atrox" подчеркивает его безжалостный нрав.

Так, в одном имени слились местные легенды, древние мифы и латинская традиция, что делает открытие ещё более символичным.

Уточнения

