Вой, который слышат только свои: правда и легенды о том, почему волки обращаются к Луне

Зоосфера

Картина знакома каждому: на фоне сияющей полной Луны силуэт волка поднимает морду к небу и тянет протяжный вой. Этот образ стал классикой в живописи, кино и фольклоре, превратился в символ дикости и свободы. Но в реальности волк вовсе не обращается к небесному светилу. Для него Луна — лишь фон, а вой является уникальным инструментом общения, созданным природой.

Волки воют на Луну
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волки воют на Луну

Язык, понятный только волкам

Вой для волка — это не просто звук. Это сложный язык, где важна каждая интонация, тембр и продолжительность.

  • Поддержание связи: стая может растянуться на километры, но благодаря воям её члены знают, где находятся друг друга.
  • Охота: вой помогает координировать действия: одни волки загоняют добычу, другие поджидают на пути отступления.
  • Защита территории: протяжный вой на границе владений — это предупреждение соседям: территория занята, и вход воспрещён.

У каждого волка свой "голос", и сородичи узнают его на большом расстоянии.

Почему кажется, что волки воют на Луну

Есть несколько причин появления этого устойчивого мифа:

  • Поза волка: поднятая к небу голова усиливает распространение звука. В этом нет романтики — только практичность.
  • Ночное время: волки активны ночью, и именно тогда их чаще слышат. Но воют они и в пасмурные, безлунные ночи, и даже днём.
  • Видимость в лунную ночь: свет делает силуэты волков заметнее для наблюдателей. Именно поэтому человек чаще ассоциировал вой с Луной.

Интересные факты о волчьем вое

  • На открытой местности и в безветрие вой может разноситься до 10 километров.
  • Продолжительность варьируется: от нескольких секунд до минуты и дольше. У арктических волков он особенно протяжный.
  • "Дружеский" вой, которым встречают членов стаи после разлуки, отличается по звучанию от "тревожного" или "территориального".

Таким образом, вой — это эмоционально окрашенный язык, способный передавать настроение и цели.

Волки и Луна в мифах и легендах

Человеческое воображение всегда связывало волка с мистикой и силами природы.

  • В скандинавской мифологии два волка, Скёлль и Хати, вечно преследуют Солнце и Луну, мечтая их поглотить.
  • В римской легенде волчица, вскормившая Ромула и Рема, считалась посланницей богов, а её вой в ночи — знаком благословения.
  • В шаманских традициях вой воспринимался как мост между людьми и духами, а Луна символизировала мир духов.

Так что если в тишине лесной ночи вы услышите протяжный вой, знайте: это не "песнь светилу", а послание, которое волк отправил своим сородичам.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
