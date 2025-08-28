Эти насекомые оказались смертоноснее акул и медведей: рост смертельных случаев поражает

За последние годы в США всё чаще фиксируются трагические случаи, связанные с нападением животных. Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что только с 2018 по 2023 год жертвами дикой природы и домашних питомцев стали 1604 человека. Итоги анализа удивили многих: главная угроза для человека оказалась не там, где её обычно ждут.
Самыми опасными существами оказались не крупные хищники и даже не ядовитые рептилии, а насекомые. Около трети всех смертей — 31 % — связаны с укусами пчёл, ос и шершней. Их яд может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, и в таких случаях счёт идёт на минуты. Особенно уязвимыми оказываются люди, которые не знают о своей непереносимости.
На втором месте в рейтинге опасности оказались млекопитающие. Среди них чаще всего упоминаются сельскохозяйственные животные — лошади и крупный рогатый скот. Но в статистику вошли и нападения диких хищников: медведей и пум. Хотя такие случаи происходят реже, они почти всегда заканчиваются тяжёлыми травмами или смертью.
Особого внимания заслуживает статистика по собакам. За пять лет зафиксировано 420 смертей от их укусов. Этот показатель втрое выше, чем в предыдущие годы. Специалисты связывают рост с пандемией: во время карантина многие заводили питомцев, и общее число собак в семьях резко увеличилось. К сожалению, вместе с этим выросло и количество нападений.
Несмотря на распространённые страхи, змеи и пауки несут гораздо меньшую угрозу. На их долю приходится лишь небольшая часть трагических исходов. Даже такие опасные представители, как гремучие змеи или пауки-отшельники, не стали главными виновниками смертей.
Учёные отмечают, что рост числа нападений ядовитых животных связан с изменением климата. Повышение температуры делает южные штаты особенно уязвимыми. Техас, Флорида и Джорджия лидируют по количеству жертв: именно там климатические условия способствуют увеличению численности опасных видов.
Специалисты подчеркивают, что основная угроза часто скрывается в повседневности. Встретить ядовитую змею удаётся далеко не каждому, а вот укус насекомого или агрессивная реакция домашнего питомца могут настичь где угодно.
"Люди обычно боятся диких хищников, но в реальности главная опасность подстерегает их рядом с домом", — отметил эксперт CDC David Beasley.
Эти данные ещё раз доказывают: знание мер предосторожности способно спасти жизнь. Для людей с аллергией критически важно иметь при себе автоинъектор с адреналином. Владельцам собак необходимо уделять больше внимания воспитанию питомцев, а в регионах с жарким климатом — соблюдать осторожность при прогулках на природе.
