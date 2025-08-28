Эти насекомые оказались смертоноснее акул и медведей: рост смертельных случаев поражает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
За последние годы в США всё чаще фиксируются трагические случаи, связанные с нападением животных. Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что только с 2018 по 2023 год жертвами дикой природы и домашних питомцев стали 1604 человека. Итоги анализа удивили многих: главная угроза для человека оказалась не там, где её обычно ждут.

Гнездо ос
Фото: commons.wikimedia.org by Soebe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гнездо ос

Насекомые — главные виновники трагедий

Самыми опасными существами оказались не крупные хищники и даже не ядовитые рептилии, а насекомые. Около трети всех смертей — 31 % — связаны с укусами пчёл, ос и шершней. Их яд может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, и в таких случаях счёт идёт на минуты. Особенно уязвимыми оказываются люди, которые не знают о своей непереносимости.

Млекопитающие против человека

На втором месте в рейтинге опасности оказались млекопитающие. Среди них чаще всего упоминаются сельскохозяйственные животные — лошади и крупный рогатый скот. Но в статистику вошли и нападения диких хищников: медведей и пум. Хотя такие случаи происходят реже, они почти всегда заканчиваются тяжёлыми травмами или смертью.

Собачьи атаки — тревожный рост

Особого внимания заслуживает статистика по собакам. За пять лет зафиксировано 420 смертей от их укусов. Этот показатель втрое выше, чем в предыдущие годы. Специалисты связывают рост с пандемией: во время карантина многие заводили питомцев, и общее число собак в семьях резко увеличилось. К сожалению, вместе с этим выросло и количество нападений.

Ядовитые животные: меньше, но смертельно

Несмотря на распространённые страхи, змеи и пауки несут гораздо меньшую угрозу. На их долю приходится лишь небольшая часть трагических исходов. Даже такие опасные представители, как гремучие змеи или пауки-отшельники, не стали главными виновниками смертей.

Климат и региональные особенности

Учёные отмечают, что рост числа нападений ядовитых животных связан с изменением климата. Повышение температуры делает южные штаты особенно уязвимыми. Техас, Флорида и Джорджия лидируют по количеству жертв: именно там климатические условия способствуют увеличению численности опасных видов.

Выводы экспертов

Специалисты подчеркивают, что основная угроза часто скрывается в повседневности. Встретить ядовитую змею удаётся далеко не каждому, а вот укус насекомого или агрессивная реакция домашнего питомца могут настичь где угодно.

"Люди обычно боятся диких хищников, но в реальности главная опасность подстерегает их рядом с домом", — отметил эксперт CDC David Beasley.

Что важно помнить

Эти данные ещё раз доказывают: знание мер предосторожности способно спасти жизнь. Для людей с аллергией критически важно иметь при себе автоинъектор с адреналином. Владельцам собак необходимо уделять больше внимания воспитанию питомцев, а в регионах с жарким климатом — соблюдать осторожность при прогулках на природе.

Уточнения

Насеко́мые — класс беспозвоночных членистоногих животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
