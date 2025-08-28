Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заставляли носить колготки: Меган Маркл в очередной раз раскритиковала жизнь в королевской семье
Эти линии на лице предсказывают потерю памяти: новый тревожный сигнал скрыт в морщинах
Эти насекомые оказались смертоноснее акул и медведей: рост смертельных случаев поражает
Секрет сочности раскрыт: рулет из фарша и цуккини с нежным яично-лимонным соусом
80 000 лет назад: в Узбекистане нашли артефакты старше эфиопских стрел
Рыбный раздор крепчает: Норвегия рискует потерять доступ к российским водам
Авиакомпании: прямые рейсы усилили интерес россиян к Хургаде
Помолодевшая после родов Марина Федункив отмечает 54-й день рождения
Плитка берёт на себя роль архитектора — неровные стены перестают бросаться в глаза

Без этого океан был бы пустыней: пернатые кормят китов и акул тем, что обычно считают грязью

3:03
Зоосфера

Учёные обратили внимание на необычную особенность морских птиц: их помёт играет ключевую роль в поддержании океанских экосистем. Этот процесс, на первый взгляд обыденный, оказывается важным источником питательных веществ для моря и всех его обитателей.

Морские птицы
Фото: PxHere by Rob Smith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морские птицы

Испражнения на лету

Исследование Университета Токио показало, что многие виды морских птиц, включая полосатых буревестников, предпочитают испражняться исключительно во время полёта. Происходит это регулярно — каждые 4–10 минут. Такая стратегия позволяет пернатым сохранять перья чистыми и снижает вероятность заражения паразитами.

За один час птица выделяет до 30 граммов помёта, что может составлять более 5 % её массы. При этом выбросы происходят вдали от мест гнездования, благодаря чему питательные элементы рассеиваются на больших площадях океана.

Важность азота и фосфора

Помёт морских птиц богат соединениями азота и фосфора. Именно эти элементы необходимы для развития микроскопического планктона, который стоит у основания всей пищевой цепи океана. Планктон служит едой для мелкой рыбы, а та, в свою очередь, становится добычей крупных морских животных. Таким образом, испражнения птиц косвенно поддерживают популяции китов, тунцов и акул.

"Морские птицы — это своеобразные переносчики удобрений, питающие море", — отметил профессор Хироси Курода из Университета Токио.

Потенциальные риски

Однако у этого процесса есть и обратная сторона. Учёные предупреждают, что вместе с полезными веществами в океан могут попадать патогены. Фекалии способны распространять возбудителей болезней, что представляет угрозу как для морских обитателей, так и для самих птиц.

Будущие исследования

Чтобы точнее оценить вклад морских птиц в экосистему, планируется использовать GPS-трекеры и системы видеонаблюдения. Эти технологии помогут проследить маршруты птиц, измерить объём выделений и понять, как именно питательные вещества распространяются в океане.

Кроме того, исследователи собираются изучить связь между активностью птиц и состоянием прибрежных вод. В некоторых регионах именно их испражнения могут быть главным источником азота и фосфора, особенно там, где пресные реки не вносят достаточно минеральных веществ.

Значение для экологии

Полученные данные подчёркивают, насколько важна роль морских птиц в биогеохимическом цикле океанов. Их деятельность напоминает о том, что даже самые простые и привычные процессы оказывают глобальное влияние на природу. Утрата крупных популяций птиц из-за изменения климата или сокращения мест обитания может нарушить баланс целых экосистем.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Авиакомпании: прямые рейсы усилили интерес россиян к Хургаде
Помолодевшая после родов Марина Федункив отмечает 54-й день рождения
Плитка берёт на себя роль архитектора — неровные стены перестают бросаться в глаза
Тревожное состояние фотографа стало причиной критики теннисиста Медведева в адрес Бонзи
Натуральные методы борьбы с лишним весом и тусклой кожей
Кто погубит мотор? Ошибки в проверке охлаждающей жидкости
Когда лень — это болезнь: как распознать депрессию у животного
Любовь и признание: как Земфира* отпраздновала 49-летие в компании Лазаревой**
Тайна японского автокульта: зачем жители страны избавляются от машин, едва те проходят обкатку
Итальянские лепешки без хлопот: секрет быстрого приготовления — жарка на сковороде за 2 минуты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.