Без этого океан был бы пустыней: пернатые кормят китов и акул тем, что обычно считают грязью

Учёные обратили внимание на необычную особенность морских птиц: их помёт играет ключевую роль в поддержании океанских экосистем. Этот процесс, на первый взгляд обыденный, оказывается важным источником питательных веществ для моря и всех его обитателей.

Испражнения на лету

Исследование Университета Токио показало, что многие виды морских птиц, включая полосатых буревестников, предпочитают испражняться исключительно во время полёта. Происходит это регулярно — каждые 4–10 минут. Такая стратегия позволяет пернатым сохранять перья чистыми и снижает вероятность заражения паразитами.

За один час птица выделяет до 30 граммов помёта, что может составлять более 5 % её массы. При этом выбросы происходят вдали от мест гнездования, благодаря чему питательные элементы рассеиваются на больших площадях океана.

Важность азота и фосфора

Помёт морских птиц богат соединениями азота и фосфора. Именно эти элементы необходимы для развития микроскопического планктона, который стоит у основания всей пищевой цепи океана. Планктон служит едой для мелкой рыбы, а та, в свою очередь, становится добычей крупных морских животных. Таким образом, испражнения птиц косвенно поддерживают популяции китов, тунцов и акул.

"Морские птицы — это своеобразные переносчики удобрений, питающие море", — отметил профессор Хироси Курода из Университета Токио.

Потенциальные риски

Однако у этого процесса есть и обратная сторона. Учёные предупреждают, что вместе с полезными веществами в океан могут попадать патогены. Фекалии способны распространять возбудителей болезней, что представляет угрозу как для морских обитателей, так и для самих птиц.

Будущие исследования

Чтобы точнее оценить вклад морских птиц в экосистему, планируется использовать GPS-трекеры и системы видеонаблюдения. Эти технологии помогут проследить маршруты птиц, измерить объём выделений и понять, как именно питательные вещества распространяются в океане.

Кроме того, исследователи собираются изучить связь между активностью птиц и состоянием прибрежных вод. В некоторых регионах именно их испражнения могут быть главным источником азота и фосфора, особенно там, где пресные реки не вносят достаточно минеральных веществ.

Значение для экологии

Полученные данные подчёркивают, насколько важна роль морских птиц в биогеохимическом цикле океанов. Их деятельность напоминает о том, что даже самые простые и привычные процессы оказывают глобальное влияние на природу. Утрата крупных популяций птиц из-за изменения климата или сокращения мест обитания может нарушить баланс целых экосистем.

