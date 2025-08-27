Самый большой обман в мире собак: пудель — это не то, за что себя выдаёт

Породы собак отличаются не только внешностью и характером, но и уровнем интеллекта. Ученые отмечают, что пудели входят в число самых умных представителей собачьего мира. Недаром именно они чаще других покоряют цирковые арены и становятся любимцами артистов.
О породе и её особенностях рассказывает зооинженер Анастасия Калинина.
Пудель появился во Франции в Средние века. Первоначально эта порода использовалась для охоты на водоплавающих птиц и славилась страстью к воде.
Собаки быстро завоевали популярность среди самых разных слоёв общества. Пудели сопровождали художников, студентов, бродячих артистов и даже контрабандистов. История знает и героические примеры: пудель Мусташ в битве под Аустерлицем спас знамя полка, за что был награждён серебряной медалью и представлен самому Наполеону.
Во время Первой и Второй мировых войн больших пуделей использовали в качестве связистов. К тому же эта порода показывала отличные результаты в служебной подготовке, включая охрану и караульную службу.
Сегодня пудели чаще всего становятся собаками-компаньонами. Однако их таланты находят применение и в других сферах:
они блистают в аджилити и танцах с собаками;
помогают искать трюфели;
идеально подходят для цирковых номеров и кино.
По росту различают четыре разновидности пуделей:
Большой (королевский) - 45-58 см (в США до 70 см).
Малый - 35-45 см.
Карликовый - 28-35 см.
Той-пудель - менее 28 см.
До середины XX века были лишь три окраса — белый, чёрный и коричневый. Позже появились серебристые, абрикосовые, двухцветные "арлекины" и эффектные "фантомы".
Шерсть у пуделей не линяет, поэтому они нуждаются в регулярной стрижке. Самые известные варианты: "Модерн", "Английский лев" и "Континенталь". По легенде, стрижку "подо льва" придумала сама маркиза де Помпадур.
Встречаются не только курчавые, но и более редкие шнуровые пудели.
Пудели известны крепким здоровьем и долгой жизнью. Это ещё одна причина их популярности среди любителей собак.
Эти собаки часто встречаются в литературе и искусстве. У Куприна есть повесть "Белый пудель", у Буратино был верный друг Артемон. У Гёте Мефистофель явился Фаусту в образе пуделя, а у Булгакова Воланд держал трость с головой этой собаки.
Пудели вдохновляли Державина, Маршака, Стейнбека и даже Бетховена, написавшего элегию в память о своём любимце.
Среди знаменитых владельцев пуделей — Челлини, Вагнер, Жорж Санд, Черчилль, Верди и Шопенгауэр. Художники тоже обожали эту породу — пудели развлекали моделей и нередко сами становились героями полотен.
Пу́дель (нем. Pudel, от puddeln - "плескаться в воде") — порода собак. Изначально пудель являлся рабочей собакой, в частности использовался на охоте.
