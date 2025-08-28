Натуральное питание — миф о пользе, в котором легко запутаться без знаний о витаминах и минералах

Многие владельцы кошек уверены: натуральная еда — лучший способ заботы о питомце. Но специалисты предупреждают — у такого подхода есть и ощутимые минусы, о которых нужно знать заранее.
Часто хозяева думают, что промышленный корм состоит из "химии", а натуральная еда — полностью безопасна. Но это не так.
Магазинное мясо и птица нередко содержат антибиотики и консерванты.
Даже продукты с рынка не гарантируют абсолютной чистоты.
В итоге кошка может получать те же самые вещества, которых владельцы так стараются избежать.
Сухой корм можно насыпать в миску и спокойно уйти по делам — он не испортится. С натуральной едой всё иначе:
она быстро теряет свежесть;
появляется неприятный запах;
возрастает риск отравления, если питомец поест "испорченку".
Это делает натуральное питание менее удобным для занятых хозяев.
Рацион кошки — это не просто мясо или рыба. Животному нужны витамины, минералы и правильный баланс питательных веществ. Чтобы обеспечить его, придётся:
изучать основы питания животных,
подбирать добавки,
составлять меню с учётом возраста, состояния здоровья и активности.
Без этих знаний натуральный рацион легко превращается в несбалансированный и вредный.
