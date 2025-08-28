Натуральное питание — миф о пользе, в котором легко запутаться без знаний о витаминах и минералах

Многие владельцы кошек уверены: натуральная еда — лучший способ заботы о питомце. Но специалисты предупреждают — у такого подхода есть и ощутимые минусы, о которых нужно знать заранее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест овощи

1. Качество продуктов под вопросом

Часто хозяева думают, что промышленный корм состоит из "химии", а натуральная еда — полностью безопасна. Но это не так.

Магазинное мясо и птица нередко содержат антибиотики и консерванты.

Даже продукты с рынка не гарантируют абсолютной чистоты.

В итоге кошка может получать те же самые вещества, которых владельцы так стараются избежать.

2. Срок годности и удобство хранения

Сухой корм можно насыпать в миску и спокойно уйти по делам — он не испортится. С натуральной едой всё иначе:

она быстро теряет свежесть;

появляется неприятный запах;

возрастает риск отравления, если питомец поест "испорченку".

Это делает натуральное питание менее удобным для занятых хозяев.

3. Необходимость специальных знаний

Рацион кошки — это не просто мясо или рыба. Животному нужны витамины, минералы и правильный баланс питательных веществ. Чтобы обеспечить его, придётся:

изучать основы питания животных,

подбирать добавки,

составлять меню с учётом возраста, состояния здоровья и активности.

Без этих знаний натуральный рацион легко превращается в несбалансированный и вредный.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



