Купите не тот ошейник — и вместо защиты получите новые проблемы у любимца

Зоосфера

Ошейник против блох и клещей — одно из самых удобных средств защиты кошек. Но работает он только тогда, когда выбран правильно. Ошибки при покупке могут не только свести эффект к нулю, но и навредить питомцу.

кошка на кровати
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка на кровати

1. Обратите внимание на упаковку

Главный признак качественного ошейника — фольгированный пакет. Такая упаковка сохраняет активные вещества. Если ошейник продаётся "на развес" или в ненадёжной коробке — толку от него не будет.

2. Для кого предназначен ошейник

Берите изделие строго для кошек. Собачьи варианты или универсальные аналоги могут быть опасны. Учитывайте особенности питомца:

  • есть модели для котят,

  • для беременных и кормящих кошек.

3. Проверьте срок годности

Старый или залежавшийся ошейник не защитит животное, а в худшем случае вызовет аллергию или проблемы со здоровьем.

4. Взгляните на состав

Избегайте ошейников с агрессивными веществами:

  • амитраз,

  • перметрин,

  • органические фосфаты.

Эти компоненты токсичны для кошек и могут нанести вред.

5. Цена имеет значение

Слишком дешёвые варианты почти всегда оказываются подделками. Настоящий защитный ошейник не может стоить копейки — помните об этом.

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
