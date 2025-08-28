Купите не тот ошейник — и вместо защиты получите новые проблемы у любимца

Ошейник против блох и клещей — одно из самых удобных средств защиты кошек. Но работает он только тогда, когда выбран правильно. Ошибки при покупке могут не только свести эффект к нулю, но и навредить питомцу.

1. Обратите внимание на упаковку

Главный признак качественного ошейника — фольгированный пакет. Такая упаковка сохраняет активные вещества. Если ошейник продаётся "на развес" или в ненадёжной коробке — толку от него не будет.

2. Для кого предназначен ошейник

Берите изделие строго для кошек. Собачьи варианты или универсальные аналоги могут быть опасны. Учитывайте особенности питомца:

есть модели для котят,

для беременных и кормящих кошек.

3. Проверьте срок годности

Старый или залежавшийся ошейник не защитит животное, а в худшем случае вызовет аллергию или проблемы со здоровьем.

4. Взгляните на состав

Избегайте ошейников с агрессивными веществами:

амитраз,

перметрин,

органические фосфаты.

Эти компоненты токсичны для кошек и могут нанести вред.

5. Цена имеет значение

Слишком дешёвые варианты почти всегда оказываются подделками. Настоящий защитный ошейник не может стоить копейки — помните об этом.

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

