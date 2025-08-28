Купите не тот ошейник — и вместо защиты получите новые проблемы у любимца

Ошейник против блох и клещей — одно из самых удобных средств защиты кошек. Но работает он только тогда, когда выбран правильно. Ошибки при покупке могут не только свести эффект к нулю, но и навредить питомцу.
Главный признак качественного ошейника — фольгированный пакет. Такая упаковка сохраняет активные вещества. Если ошейник продаётся "на развес" или в ненадёжной коробке — толку от него не будет.
Берите изделие строго для кошек. Собачьи варианты или универсальные аналоги могут быть опасны. Учитывайте особенности питомца:
есть модели для котят,
для беременных и кормящих кошек.
Старый или залежавшийся ошейник не защитит животное, а в худшем случае вызовет аллергию или проблемы со здоровьем.
Избегайте ошейников с агрессивными веществами:
амитраз,
перметрин,
органические фосфаты.
Эти компоненты токсичны для кошек и могут нанести вред.
Слишком дешёвые варианты почти всегда оказываются подделками. Настоящий защитный ошейник не может стоить копейки — помните об этом.
Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.
