Эта порода требует хозяина со стальным характером: иначе собака становится угрозой для соседей

Собаки с неоднозначной репутацией давно вызывают споры. Одним приписывают агрессию, другим — излишнюю мягкость. Но есть порода, которая почти не оставляет поводов для дискуссий. Кавказская овчарка — огромная, внушительная, похожая на медведя собака, с устойчивой славой грозного охранника.

Фото: commons.wikimedia.org by Лилли М, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кавказская овчарка

На первый взгляд кажется, что эта порода создана исключительно для цепи и охраны территории. Но всё гораздо сложнее. У кавказца — острый ум, потрясающая преданность и способность к принятию самостоятельных решений. Именно это делает его одновременно уникальным и крайне сложным питомцем.

История характера: собака пастуха и защитник отары

Порода сформировалась на Кавказе. Там собак использовали для охраны овец — от хищников и людей. Волки в горах охотятся стаями, и пастушья собака должна была быть сильнее любого из них. Вес взрослого кавказца достигает 50-60 кг, а густая шерсть защищает и от зубов, и от холода.

Пастухи не тратили время на дрессировку: собака должна была учиться у старших и справляться сама. В горах не принято было кричать или подавать громкие команды — лишнее внимание могло привести к беде. Поэтому кавказцы не склонны к лаю без причины и действуют молча, решительно и быстро.

К собаке относились уважительно, но без излишних нежностей: максимум — лёгкий жест хозяина. Кавказец привык работать и понимать человека без слов.

Особенности характера: преданность и строгая избирательность

Главная черта кавказской овчарки — абсолютная привязанность к хозяину. Но есть и другая сторона: собака сама решает, может ли человек быть её хозяином. Если она этого не признаёт, ни сила, ни угрозы не помогут.

Попытки завоевать авторитет жестокостью заканчиваются плохо: терпения у кавказца хватает, и рано или поздно он "объяснит", кто сильнее. В руках неподготовленного человека эта порода превращается в опасного зверя.

Настоящий хозяин для кавказской овчарки — человек спокойный, последовательный, справедливый, умеющий подчинять не силой, а характером.

Кавказец в городе: рискованная затея

Содержание кавказской овчарки в квартире возможно, но только если собака воспитана и контролируема. Иначе это оборачивается кошмаром для соседей.

Бывают истории, когда такие собаки нападали на других питомцев или пугали прохожих. Но в правильных руках кавказец становится надёжным охранником и другом, который никогда не подведёт.

Не собака для всех

Кавказская овчарка не будет выполнять команды с автоматизмом немецкой овчарки или малинуа. Но она отлично усваивает правила поведения и действует по ситуации. Это не партнёр, а верный защитник, для которого хозяин — абсолютный авторитет.

Интересно, что нередко владельцами кавказцев становятся женщины хрупкого телосложения. При этом все они — люди с "внутренним стержнем", которого собака чувствует и признаёт. Для кавказца есть хозяин и его семья — и есть весь остальной мир, к которому он относится настороженно.

Уточнения

Кавка́зская овча́рка — порода собак, родиной которой является Кавказ. Является одной из древнейших пород, ведёт род от крупных молоссоидов I века до нашей эры.

