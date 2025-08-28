Река Макклауд вновь ожила: исчезнувший вид вернулся в реку Калифорнии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Зоосфера

Почти век река Макклауд в Северной Калифорнии жила без своего главного символа. Но теперь произошло событие, которое многие называли невозможным: в июле там вновь заметили взрослых особей зимнего лосося чавычи. Это возвращение стало настоящим триумфом для защитников природы и коренных племён, десятилетиями боровшихся за восстановление исчезающего вида.

Хвост рыбы в реке Калифорнии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хвост рыбы в реке Калифорнии

Возвращение легенды

Зимний чавыча когда-то был в изобилии в калифорнийских реках, но разрушение среды обитания, рост городов и изменение климата практически стерли его с карты. В 2022 году начался масштабный проект по возвращению рыбы в её историческую среду.

Роль племени

Особое значение в этом деле имело участие племени Уиннемем Уинту. Под руководством вождя Кейлин Сиск они использовали традиционные знания о реке, чтобы найти идеальное место для инкубации икры.

Вместо искусственных лотков применили природные инкубаторы, которые точнее воспроизводят естественные условия. Это позволило малькам выжить и отправиться в путь к океану.

Экологическое значение

Возвращение чавычи — это больше, чем успех одной программы. Лосось играет ключевую роль в экосистеме: после нереста его гибель питает почву, растения и других обитателей рек. Чем крепче популяция лосося, тем устойчивее вся экосистема Макклауда.

Символ надежды

Заявление Департамента рыболовства и охраны дикой природы Калифорнии вызвало бурную реакцию в соцсетях. Люди увидели в возвращении чавычи не просто редкий природный феномен, а знак того, что даже уязвимые виды можно спасти, если объединить усилия учёных, властей и местных сообществ.

Этот успех стал напоминанием: экологические победы всё ещё возможны, и будущее природы зависит от решимости действовать.

Уточнения

Чавы́ча (лат. Oncorhynchus tshawytscha) — широко распространённый вид анадромных рыб семейства лососёвых. Самый крупный из тихоокеанских лососей. Средний размер ходовой чавычи 90 см. В камчатских водах была выловлена самая крупная особь чавычи длиной 247 см и массой 61,2 кг.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
