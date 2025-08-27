Королевская кобра: что делает королевскую кобру уникальной среди ядовитых змей

Самая длинная ядовитая змея на планете — королевская кобра. Её образ ассоциируется с мифами, древними легендами и тенистыми джунглями, где каждое шипение звучит как предупреждение. Но за устрашающей репутацией скрывается удивительное и сложное существо.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ядовитые змеи

Рекордные размеры

По данным Музея естественной истории, обычно королевские кобры достигают 3-4,5 метров. Но зафиксирован и абсолютный рекорд: в 1937 году в Малайзии поймали змею длиной 5,71 метра. Она оказалась в Лондонском зоопарке, однако с началом Второй мировой войны её усыпили из-за опасений побега во время бомбардировок.

Где обитает

Эти змеи встречаются в лесах, мангровых зарослях и болотах Южной и Юго-Восточной Азии. Несмотря на страх, который они внушают, местные жители нередко относятся к ним с уважением, считая символом силы и власти.

"Пожиратель змей"

Интересно, что королевская кобра не принадлежит к роду настоящих кобр Naja. Её латинское название Ophiophagus переводится как "поедающий змей". В рационе — другие змеи, в том числе ядовитые, и даже особи собственного вида.

Забота о потомстве

В отличие от большинства змей, самка королевской кобры строит настоящее гнездо из листьев и почвы. Она охраняет его, пока не вылупятся детёныши, демонстрируя редкий уровень родительского поведения.

Поведение и яд

Несмотря на грозный вид, кобра предпочитает избегать человека. Лишь в случае угрозы она поднимается на треть тела над землёй, раздувает капюшон и издаёт низкое рычащее шипение. Её яд — мощная смесь нейротоксинов, способных вызвать паралич, остановку дыхания и сердца.

Уточнения

Короле́вская ко́бра или гамадриад (лат. Ophiophagus hannah) — вид змей из рода королевские кобры (Ophiophagus Günther, 1864) семейства аспидовых. Ранее считался единственным представителем рода. Является самой крупной ядовитой змеёй.

