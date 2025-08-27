Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о диетах: этот рецепт маффинов из овсянки не навредит вашей фигуре
Пластиковые поддоны — не только для игрушек: как машины стали легче и тише
Куриные яйца с секретом: что на самом деле влияет на содержание витамина D
Чемодан без хаоса и нервы в порядке: как сделать полёт максимально комфортным
Кто эта счастливица? Принц Джексон объявил о помолвке с возлюбленной по имени Молли
Научно доказано: быстрая ходьба – ключ к ускоренному метаболизму и похудению
Вы выращиваете помидоры неправильно: одна ошибка, и плоды лопаются прямо на грядке
Роботы научились чувствовать воздух: инженеры повторили трюк скорпионов
Фитнес-мотивация без фокусов: что реально работает против усталости и лени

Королевская кобра: что делает королевскую кобру уникальной среди ядовитых змей

2:01
Зоосфера

Самая длинная ядовитая змея на планете — королевская кобра. Её образ ассоциируется с мифами, древними легендами и тенистыми джунглями, где каждое шипение звучит как предупреждение. Но за устрашающей репутацией скрывается удивительное и сложное существо.

ядовитые змеи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ядовитые змеи

Рекордные размеры

По данным Музея естественной истории, обычно королевские кобры достигают 3-4,5 метров. Но зафиксирован и абсолютный рекорд: в 1937 году в Малайзии поймали змею длиной 5,71 метра. Она оказалась в Лондонском зоопарке, однако с началом Второй мировой войны её усыпили из-за опасений побега во время бомбардировок.

Где обитает

Эти змеи встречаются в лесах, мангровых зарослях и болотах Южной и Юго-Восточной Азии. Несмотря на страх, который они внушают, местные жители нередко относятся к ним с уважением, считая символом силы и власти.

"Пожиратель змей"

Интересно, что королевская кобра не принадлежит к роду настоящих кобр Naja. Её латинское название Ophiophagus переводится как "поедающий змей". В рационе — другие змеи, в том числе ядовитые, и даже особи собственного вида.

Забота о потомстве

В отличие от большинства змей, самка королевской кобры строит настоящее гнездо из листьев и почвы. Она охраняет его, пока не вылупятся детёныши, демонстрируя редкий уровень родительского поведения.

Поведение и яд

Несмотря на грозный вид, кобра предпочитает избегать человека. Лишь в случае угрозы она поднимается на треть тела над землёй, раздувает капюшон и издаёт низкое рычащее шипение. Её яд — мощная смесь нейротоксинов, способных вызвать паралич, остановку дыхания и сердца.

Уточнения

Короле́вская ко́бра или гамадриад (лат. Ophiophagus hannah) — вид змей из рода королевские кобры (Ophiophagus Günther, 1864) семейства аспидовых. Ранее считался единственным представителем рода. Является самой крупной ядовитой змеёй.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Наука и техника
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
Роботы научились чувствовать воздух: инженеры повторили трюк скорпионов
Фитнес-мотивация без фокусов: что реально работает против усталости и лени
Деньги на вес переговоров: как минфин США намерен использовать замороженные активы России
Народ ломился бы на концерты: критик Троицкий* предсказал триумфальное возвращение Пугачёвой
Больше никаких погрызанных проводов: хитрость с обычным предметом, которую коты ненавидят
Секрет помолвки Чеховой: раскрыта стоимость кольца от Златопольского
Окрашивание, которое делает волосы оружием массового обаяния
Индийский шедевр у вас дома: томаты превратят рис в кулинарный хит
Дилеры начинают терять машины быстрее, чем мы успеваем рассматривать скидки: когда последние автомобили 2024 года уходят с полок
Египетские мифы обновились — теперь пугают блокировкой смартфонов: как туристам оставаться на связи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.