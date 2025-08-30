Еда, которая смертельно опасна для собак и кошек: список на каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пищевое отравление у животных, или токсикоинфекция, развивается после употребления заражённых бактериями, вирусами или паразитами продуктов. Часто проблема возникает у собак, которые во время прогулок хватают всё подряд. Но и кошки, исследуя сад или двор, могут попробовать ядовитые растения или испорченную еду.

Кошка и собака едят из разных мисок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и собака едят из разных мисок

Опасность подстерегает и дома: бытовая химия, лекарства, алкоголь или даже привычные для нас продукты могут оказаться смертельно опасными. Среди токсичных растений для животных — герань, молочай, глициния, амариллис, гиацинт, сирень, рододендрон, цикламен. Перед тем как завести растение, лучше убедиться, что оно безопасно для питомцев.

Продукты, которые нельзя давать

Некоторые угощения категорически запрещены кошкам и собакам. Среди них:

  • чай и кофе;

  • шоколад;

  • виноград;

  • молоко (особенно у взрослых животных);

  • картофель;

  • лук, лук-порей, чеснок.

Даже небольшая доза этих продуктов может вызвать сильное отравление.

Симптомы, которые должны насторожить

Пищевое отравление похоже на тяжёлый гастроэнтерит. Наиболее распространённые признаки:

  • рвота;

  • диарея;

  • дрожь;

  • повышенное слюноотделение;

  • высокая температура;

  • слабость, паралич.

В тяжёлых случаях питомец может впасть в кому. Если не обратиться к врачу вовремя, последствия могут быть смертельными.

Что делать при подозрении на отравление

Если у собаки или кошки появились тревожные симптомы, нужно как можно скорее обратиться к ветеринару. Очень важно рассказать врачу, что именно ел питомец и когда это произошло. Эти данные помогут быстро назначить правильное лечение.

Если источник отравления неизвестен, ветеринар проведёт анализы. Поскольку они занимают время, промедление крайне опасно — лучше перестраховаться и показать животное врачу при первых признаках недомогания.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
