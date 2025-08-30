Еда, которая смертельно опасна для собак и кошек: список на каждый день

Пищевое отравление у животных, или токсикоинфекция, развивается после употребления заражённых бактериями, вирусами или паразитами продуктов. Часто проблема возникает у собак, которые во время прогулок хватают всё подряд. Но и кошки, исследуя сад или двор, могут попробовать ядовитые растения или испорченную еду.
Опасность подстерегает и дома: бытовая химия, лекарства, алкоголь или даже привычные для нас продукты могут оказаться смертельно опасными. Среди токсичных растений для животных — герань, молочай, глициния, амариллис, гиацинт, сирень, рододендрон, цикламен. Перед тем как завести растение, лучше убедиться, что оно безопасно для питомцев.
Некоторые угощения категорически запрещены кошкам и собакам. Среди них:
чай и кофе;
шоколад;
виноград;
молоко (особенно у взрослых животных);
картофель;
лук, лук-порей, чеснок.
Даже небольшая доза этих продуктов может вызвать сильное отравление.
Пищевое отравление похоже на тяжёлый гастроэнтерит. Наиболее распространённые признаки:
рвота;
диарея;
дрожь;
повышенное слюноотделение;
высокая температура;
слабость, паралич.
В тяжёлых случаях питомец может впасть в кому. Если не обратиться к врачу вовремя, последствия могут быть смертельными.
Если у собаки или кошки появились тревожные симптомы, нужно как можно скорее обратиться к ветеринару. Очень важно рассказать врачу, что именно ел питомец и когда это произошло. Эти данные помогут быстро назначить правильное лечение.
Если источник отравления неизвестен, ветеринар проведёт анализы. Поскольку они занимают время, промедление крайне опасно — лучше перестраховаться и показать животное врачу при первых признаках недомогания.
