Животные-мошенники: кто из них умеет лгать лучше человека

Зоосфера

Хитрость, маскировка, подмена и даже психологические уловки — животные нередко используют обман ради выживания или выгоды. Вот подборка удивительных примеров природного мошенничества.

Вилохвостый дронго
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вилохвостый дронго

1. Гусеница-двойник

Некоторые виды голубянок настолько мастерски копируют запах, вид и даже звуки личинок муравьёв, что их принимают за своих и переносят в муравейник. Там они перестают питаться растениями и начинают поедать муравьиный расплод. Порой муравьи заботятся о гусеницах даже больше, чем о собственных детёнышах.

2. Ложный чистильщик

На коралловых рифах рыбы-губаны-чистильщики очищают крупных "клиентов" от паразитов. Но есть самозванцы — рыбы из семейства морских собачек. Они имитируют движения чистильщиков, а затем внезапно откусывают кусок плоти у доверчивой жертвы.

3. Завирушка и её семейные игры

У этой неприметной птички семейная жизнь весьма запутанна. Самки спариваются с несколькими самцами, создавая неопределённость в отцовстве. Каждый "потенциальный отец" в итоге помогает кормить птенцов, обеспечивая самку дополнительной заботой и ресурсами.

4. Рыба-притворщик

Цихлазома Ливингстона из озера Малави лежит на боку, изображая мёртвую рыбу. Когда мелкий хищник подплывает "на разведку", она оживает и мгновенно проглатывает его.

5. Обманный клешнёй краб-скрипач

Самцы крабов-скрипачей размахивают огромной клешнёй, защищая территорию. Если клешня утеряна, новый коготь отрастает больше для вида, чем для силы. Он пустотелый, но производит впечатление на соперников — до тех пор, пока не дойдёт до реальной драки.

6. Кукушка — мастер подлога

Эта птица не только подбрасывает яйца в чужие гнёзда, но и маскирует их под яйца хозяев. Взрослая кукушка внешне напоминает ястреба, пугая мелких птиц и получая доступ к их кладке. Птенцы кукушки, вылупившись, выбрасывают из гнезда "сводных братьев" и имитируют голоса целого выводка, вынуждая приёмных родителей приносить больше корма.

7. Аронник — коварное растение

Ядовитый аронник привлекает мух запахом падали и заманивает их внутрь цветка. Острые шипы не дают насекомым выбраться до тех пор, пока растение не будет готово к опылению. Лишь после этого "пленников" отпускают.

8. Гусеница-змея

Личинка бабочки-парусника "спайсбуш" при опасности поднимает голову с "глазными пятнами", а затем выпускает ярко-красный раздвоенный осметерий, похожий на язык змеи. Эффект настолько реалистичен, что хищники часто в панике отступают.

9. Каракатица-двуличник

Самцы австралийских каракатиц-сирен одновременно демонстрируют самке красивые узоры, а с другой стороны тела имитируют окраску самки, чтобы не вызвать агрессию соперника. Так им удаётся ухаживать незаметно и безопасно.

10. Вилохвостый дронго

Эта африканская птица умеет подражать тревожным крикам других видов. Иногда она предупреждает о реальной опасности, а иногда лжёт, чтобы другие животные бросили еду. В итоге дронго получает бесплатный обед.

Уточнения

Моше́нничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
