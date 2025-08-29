Старость не приговор: 5 способов продлить кошке счастливую жизнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Зоосфера

По словам ветеринара Хлои Лакруа, кошка переходит в категорию "пожилых" примерно с 7 лет. Однако многое зависит от породы и состояния здоровья. Европейские кошки в среднем живут дольше, чем более хрупкие породы, поэтому у них признаки старения проявляются позднее. На продолжительность жизни также влияют вес и образ жизни: животные с лишними килограммами чаще болеют и быстрее стареют.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Как проявляется старение у кошек

Признаки возраста могут быть разными. Чаще всего наблюдаются поседевшая шерсть, снижение гибкости и подвижности, одышка, переменчивый аппетит и изменения в тембре или частоте мяуканья. У некоторых животных уменьшается мышечная масса, другие становятся более капризными или резкими в поведении. Всё это не всегда говорит о болезни, но служит сигналом, что питомец вступает в новый этап жизни.

Как облегчить жизнь пожилой кошке

Главная задача хозяина — создать условия, в которых возрастные изменения не будут вызывать страданий. Если кошке тяжело прыгать, можно поставить дополнительные ступеньки или облегчить доступ к любимым местам. Важно поддерживать умеренную активность и комфорт, чтобы животное оставалось бодрым.

"Неудобства, связанные с возрастом, должны быть компенсированы. Например, кошке не стоит ежедневно совершать высокие прыжки, чтобы попасть в привычное место отдыха", — отметила ветеринар Хлоя Лакруа.

Большую роль играет питание. Специальные корма для пожилых животных помогают профилактировать гериатрические заболевания, а добавки — поддерживать суставы, иммунитет и общее состояние организма. Не стоит забывать и об уходе за шерстью и когтями: пожилая кошка может хуже справляться с гигиеной самостоятельно.

Поддержание здоровья и регулярные осмотры

После 7 лет рекомендуется проходить плановые ветеринарные обследования чаще, чем раньше. Существуют специализированные программы для пожилых питомцев: консультации, анализы и диагностика, позволяющие выявлять болезни на ранней стадии.

Особое внимание следует уделять почкам и щитовидной железе, так как именно эти органы чаще всего страдают у стареющих кошек. Если животное стало больше пить, резко худеет или теряет интерес к еде, это тревожный сигнал, требующий консультации специалиста.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
