Осенью, когда температура становится мягче, а воздух более влажным, активность клещей резко возрастает. Эти паразиты подстерегают жертву в высокой траве, кустах, живых изгородях и даже в подлеске, цепляясь за проходящих животных. Стоит собаке пробежать мимо — клещ мгновенно оказывается на её шерсти и вскоре впивается в кожу, питаясь кровью.
Собаки, живущие в городской среде, имеют меньший риск заражения, чем питомцы, которые часто гуляют в парках, лесах или на полях. Но полностью исключить опасность нельзя.
Опасность клещей в том, что они являются переносчиками серьёзных заболеваний. Среди них:
пироплазмоз — вызывает резкую слабость, повышение температуры, потерю аппетита. В тяжёлых случаях страдают почки и печень;
болезнь Лайма — проявляется хромотой, болями в суставах, вялостью. При отсутствии лечения может повредить внутренние органы;
эрлихиоз — сопровождается анемией, сильной усталостью и даже неврологическими нарушениями.
Если после прогулки собака выглядит вялой, теряет интерес к еде или у неё появляются необычные симптомы, важно немедленно показать питомца ветеринару.
Хотя клещ может присосаться в любом месте, есть зоны, которые особенно подвержены:
подмышки,
уши,
лапы,
область шеи,
глаза,
пах.
При укусе насекомое быстро увеличивается в размере, и через некоторое время на коже можно заметить тёмный "шарик".
Для удаления лучше всего использовать специальный крючок для клещей, который можно приобрести в зоомагазине или у ветеринара. Клеща аккуратно захватывают инструментом и вращают против часовой стрелки до полного извлечения.
После процедуры ранку необходимо обработать антисептиком. Для собаки это безболезненно, но крайне важно удалить паразита целиком.
Современная ветеринария предлагает множество средств: спреи, капли (пипетки), противоклещевые ошейники, действующие до 200-300 дней, а также присыпки. Выбор лучше согласовать с ветеринаром, так как эффективность препаратов зависит от образа жизни и состояния здоровья животного.
Не стоит забывать и о вакцинации. Актуальные прививки помогают снизить риск развития тяжёлых последствий при укусе клеща.
Клещи́ — подкласс членистоногих из класса паукообразных. Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.