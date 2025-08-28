Клещ на собаке может стоить жизни: что делать, чтобы не опоздать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Осенью, когда температура становится мягче, а воздух более влажным, активность клещей резко возрастает. Эти паразиты подстерегают жертву в высокой траве, кустах, живых изгородях и даже в подлеске, цепляясь за проходящих животных. Стоит собаке пробежать мимо — клещ мгновенно оказывается на её шерсти и вскоре впивается в кожу, питаясь кровью.

чау чау
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
чау чау

Собаки, живущие в городской среде, имеют меньший риск заражения, чем питомцы, которые часто гуляют в парках, лесах или на полях. Но полностью исключить опасность нельзя.

Какие болезни переносят клещи

Опасность клещей в том, что они являются переносчиками серьёзных заболеваний. Среди них:

  • пироплазмоз — вызывает резкую слабость, повышение температуры, потерю аппетита. В тяжёлых случаях страдают почки и печень;

  • болезнь Лайма — проявляется хромотой, болями в суставах, вялостью. При отсутствии лечения может повредить внутренние органы;

  • эрлихиоз — сопровождается анемией, сильной усталостью и даже неврологическими нарушениями.

Если после прогулки собака выглядит вялой, теряет интерес к еде или у неё появляются необычные симптомы, важно немедленно показать питомца ветеринару.

Где искать клещей на собаке

Хотя клещ может присосаться в любом месте, есть зоны, которые особенно подвержены:

  • подмышки,

  • уши,

  • лапы,

  • область шеи,

  • глаза,

  • пах.

При укусе насекомое быстро увеличивается в размере, и через некоторое время на коже можно заметить тёмный "шарик".

Как правильно удалить клеща

Для удаления лучше всего использовать специальный крючок для клещей, который можно приобрести в зоомагазине или у ветеринара. Клеща аккуратно захватывают инструментом и вращают против часовой стрелки до полного извлечения.

После процедуры ранку необходимо обработать антисептиком. Для собаки это безболезненно, но крайне важно удалить паразита целиком.

Как защитить питомца от укусов

Современная ветеринария предлагает множество средств: спреи, капли (пипетки), противоклещевые ошейники, действующие до 200-300 дней, а также присыпки. Выбор лучше согласовать с ветеринаром, так как эффективность препаратов зависит от образа жизни и состояния здоровья животного.

Не стоит забывать и о вакцинации. Актуальные прививки помогают снизить риск развития тяжёлых последствий при укусе клеща.

Уточнения

Клещи́ подкласс членистоногих из класса паукообразных. Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
