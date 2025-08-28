Виртуальные джунгли и саванна: новый зоопарк ломает старые правила

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С 9 сентября в Брюсселе будет работать уникальный проект — "Зоопарк будущего". Его разработала ассоциация Gaia, которая стремится показать новые формы общения с дикими животными без привычных для зоопарков клеток, барьеров и стеклянных перегородок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зоопарк будущего

Полное погружение в виртуальную реальность

В отличие от классических зоопарков, здесь нет живых зверей. В течение 45-минутной экскурсии посетители отправляются в путешествие по разным уголкам планеты, надевая VR-гарнитуры. Их ждут голографические, роботизированные и аниматронные образы тигров, панд, слонов, пингвинов, крокодилов и многих других животных.

Зоопарк поделен на три зоны: тропические джунгли, африканскую саванну и антарктическую тундру. Проекции создают эффект полного присутствия, охватывая зрителя изображением на 360°.

В защиту животных

Инициатива Gaia направлена не только на развлечения, но и на переосмысление отношения человека к животным в неволе.

"Зоопарк будущего хочет побудить посетителей задуматься о том, что такое зоопарк сегодня и каково положение диких животных, лишённых свободы. Мы предлагаем альтернативу — игривую, интерактивную и инновационную", — отметила директор ассоциации Gaia Анн де Гриф.

По словам президента Gaia Мишеля Ванденбоша, современные технологии позволяют любоваться животными без необходимости держать их взаперти:

"Зачем продолжать держать животных в клетках на всю жизнь, если чудо можно испытать, уважая их свободу?" — заявил он.

Новый взгляд на старую проблему

Проект не стремится обвинять традиционные зоопарки напрямую, но поднимает вопрос, актуальный во всём мире: должны ли животные становиться частью индустрии развлечений ценой своей свободы? "Зоопарк будущего" предлагает вариант, где эмоции, красота и восхищение природой идут рука об руку с уважением к её обитателям.

Уточнения

Зоологи́ческий па́рк (зоопа́рк) — учреждение для содержания животных в неволе с целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства и изучения, в том числе и научного.

