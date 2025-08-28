Хищники глубин без зубов: климат уничтожает оружие акул

Акулы известны своей уникальной способностью менять зубы: старые быстро заменяются новыми, что обеспечивает хищникам выживание в океане. Но свежие исследования показывают, что даже этот природный механизм может не спасти их от последствий глобального потепления. Закисление океанов, вызванное ростом концентрации углекислого газа в атмосфере, делает зубы акул более уязвимыми, снижая их прочность и разрушая структуру.
"Зубы акул, несмотря на их высокую минерализацию, подвержены коррозии в условиях будущего закисления океана. Это оружие создано для охоты, а не для противостояния кислоте", — сказал биолог Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне Максимилиан Баум.
Учёные из Германии провели исследование на чернопёрых рифовых акулах. Водолазы собрали более 600 зубов, выпавших у животных в аквариуме, и отобрали часть из них для эксперимента. Зубы поместили в резервуары с водой разного уровня кислотности: с нынешним показателем pH 8,1 и прогнозируемым на 2300 год — 7,3.
На протяжении восьми недель исследователи наблюдали, как изменяется состояние зубов. Результаты оказались тревожными: в более кислой среде зубная поверхность покрывалась трещинами и отверстиями, корни подвергались коррозии, а сама структура разрушалась.
"Мы наблюдали значительные повреждения — от мелких изъянов до глубоких разрушений", — отметил профессор, возглавляющий Институт зоологии и взаимодействия организмов в Университете Хельсинки, Себастьян Фрауне.
На первый взгляд изменения могли показаться не столь значительными. Например, окружность зуба в кислой среде даже увеличивалась. Но это объяснялось не ростом, а появлением неровностей на поверхности, которые создавали иллюзию увеличения размера. Такая шероховатость может усиливать режущую способность, но одновременно делает зубы хрупкими и подверженными дальнейшему разрушению.
Исследование проводилось на выпавших зубах, то есть без учёта процессов восстановления, происходящих в живом организме. Но даже в этом случае выводы оказались пугающими.
"У живых акул зубы могут реминерализироваться или заменяться быстрее, однако такие процессы потребуют больше энергии в кислой воде", — пояснил профессор Себастьян Фрауне.
Океаническая вода становится всё более кислой из-за выбросов CO2. Этот газ поглощается морями и океанами, снижая уровень pH. Сегодня среднее значение составляет 8,1, а к концу века показатель может упасть почти на единицу. Для понимания масштаба: падение pH всего на 0,1 соответствует увеличению кислотности воды примерно на 30%.
Если прогнозы оправдаются, зубы акул будут постоянно находиться под химическим давлением. Особенно уязвимыми окажутся виды, которые вынуждены держать рот открытым для дыхания — их зубы постоянно омываются водой и подвергаются прямому воздействию.
Даже небольшие изменения в прочности зубов могут сказаться на пищевых цепочках. Акулы играют роль регуляторов морской экосистемы: охотясь на слабых и больных животных, они поддерживают баланс. Потеря их эффективности приведёт к цепным реакциям, которые коснутся множества морских обитателей.
"Даже умеренное снижение pH способно повлиять на виды с медленным восстановлением зубов или оказать накопительный эффект", — подчеркнул биолог Максимилиан Баум.
Учёные отмечают, что пока работа касалась лишь неживой ткани. Следующие шаги — изучение химического состава и прочности зубов живых акул, чтобы понять реальные масштабы угрозы. Но уже сейчас ясно, что последствия изменения климата выходят далеко за рамки привычных тем вроде таяния ледников.
Микроскопические повреждения, зафиксированные в ходе экспериментов, могут казаться незначительными. Но для акул, чьё существование напрямую связано с состоянием зубов, это вопрос жизни и смерти.
"Наши результаты напоминают, что климатические изменения затрагивают не только температуру или уровень моря — они влияют на фундаментальные механизмы выживания животных", — добавил Максимилиан Баум.
В перспективе такие изменения способны поколебать устойчивость целых экосистем.
Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
