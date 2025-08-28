Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финансовая угроза: в ЮАР прокомментировали слухи об отключении SWIFT
Банка, которая спасает зиму: закуска, что идёт и к мясу, и к картошке — дешево, быстро и надолго
Человек-осьминог выходит в космос: лишние руки могут изменить правила выживания
Ультрасовременный фасад, старинный интерьер: кто победит в этой битве стилей
Благословение природы: во время свадьбы Муцениеце и Дранги на небе появилось красивое природное явление
Общедомовое имущество перестанет быть расходом: как превратить его в доход
Энтони Хопкинс раскрыл главный секрет долголетия: один простой отказ изменил всё
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Бесплатное удобрение под ногами: тайная сила огородных остатков — ботва меняет почву лучше удобрений

Хищники глубин без зубов: климат уничтожает оружие акул

5:02
Зоосфера

Акулы известны своей уникальной способностью менять зубы: старые быстро заменяются новыми, что обеспечивает хищникам выживание в океане. Но свежие исследования показывают, что даже этот природный механизм может не спасти их от последствий глобального потепления. Закисление океанов, вызванное ростом концентрации углекислого газа в атмосфере, делает зубы акул более уязвимыми, снижая их прочность и разрушая структуру.

Гигантская акула в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская акула в океане

"Зубы акул, несмотря на их высокую минерализацию, подвержены коррозии в условиях будущего закисления океана. Это оружие создано для охоты, а не для противостояния кислоте", — сказал биолог Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне Максимилиан Баум.

Эксперимент под водой

Учёные из Германии провели исследование на чернопёрых рифовых акулах. Водолазы собрали более 600 зубов, выпавших у животных в аквариуме, и отобрали часть из них для эксперимента. Зубы поместили в резервуары с водой разного уровня кислотности: с нынешним показателем pH 8,1 и прогнозируемым на 2300 год — 7,3.

На протяжении восьми недель исследователи наблюдали, как изменяется состояние зубов. Результаты оказались тревожными: в более кислой среде зубная поверхность покрывалась трещинами и отверстиями, корни подвергались коррозии, а сама структура разрушалась.

"Мы наблюдали значительные повреждения — от мелких изъянов до глубоких разрушений", — отметил профессор, возглавляющий Институт зоологии и взаимодействия организмов в Университете Хельсинки, Себастьян Фрауне.

Опасность скрыта в деталях

На первый взгляд изменения могли показаться не столь значительными. Например, окружность зуба в кислой среде даже увеличивалась. Но это объяснялось не ростом, а появлением неровностей на поверхности, которые создавали иллюзию увеличения размера. Такая шероховатость может усиливать режущую способность, но одновременно делает зубы хрупкими и подверженными дальнейшему разрушению.

Исследование проводилось на выпавших зубах, то есть без учёта процессов восстановления, происходящих в живом организме. Но даже в этом случае выводы оказались пугающими.

"У живых акул зубы могут реминерализироваться или заменяться быстрее, однако такие процессы потребуют больше энергии в кислой воде", — пояснил профессор Себастьян Фрауне.

Почему закисление усиливается

Океаническая вода становится всё более кислой из-за выбросов CO2. Этот газ поглощается морями и океанами, снижая уровень pH. Сегодня среднее значение составляет 8,1, а к концу века показатель может упасть почти на единицу. Для понимания масштаба: падение pH всего на 0,1 соответствует увеличению кислотности воды примерно на 30%.

Если прогнозы оправдаются, зубы акул будут постоянно находиться под химическим давлением. Особенно уязвимыми окажутся виды, которые вынуждены держать рот открытым для дыхания — их зубы постоянно омываются водой и подвергаются прямому воздействию.

Последствия для экосистемы

Даже небольшие изменения в прочности зубов могут сказаться на пищевых цепочках. Акулы играют роль регуляторов морской экосистемы: охотясь на слабых и больных животных, они поддерживают баланс. Потеря их эффективности приведёт к цепным реакциям, которые коснутся множества морских обитателей.

"Даже умеренное снижение pH способно повлиять на виды с медленным восстановлением зубов или оказать накопительный эффект", — подчеркнул биолог Максимилиан Баум.

Учёные отмечают, что пока работа касалась лишь неживой ткани. Следующие шаги — изучение химического состава и прочности зубов живых акул, чтобы понять реальные масштабы угрозы. Но уже сейчас ясно, что последствия изменения климата выходят далеко за рамки привычных тем вроде таяния ледников.

Хрупкая грань выживания

Микроскопические повреждения, зафиксированные в ходе экспериментов, могут казаться незначительными. Но для акул, чьё существование напрямую связано с состоянием зубов, это вопрос жизни и смерти.

"Наши результаты напоминают, что климатические изменения затрагивают не только температуру или уровень моря — они влияют на фундаментальные механизмы выживания животных", — добавил Максимилиан Баум.

В перспективе такие изменения способны поколебать устойчивость целых экосистем.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Бесплатное удобрение под ногами: тайная сила огородных остатков — ботва меняет почву лучше удобрений
Хищники глубин без зубов: климат уничтожает оружие акул
Может, взрыва и не было: симуляции раскрывают альтернативный сценарий рождения мира
Почему даже кофе не спасает от сонливости: в чём скрытая причина
Когда машина едет только на аккумуляторе: сколько километров реально проехать на одном заряде АКБ
Диетологи: завтрак с высоким содержанием белка помогает снизить тягу к сладкому
Неприятный запах исчезает, если вспомнить про этот простой лайфхак
Почему спортсмены выбирают компрессионную одежду— секрет в каждой тренировке
Закат в Дубровнике: как провести вечер на пляже Банье и не упустить магию ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.