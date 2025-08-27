Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир

Обычно домашние кошки живут 12–15 лет. Но иногда встречаются настоящие рекордсмены, которые способны перешагнуть 30-летний рубеж.

История КримПафф — самой старой кошки в мире

Речь идет о кошке по кличке КримПафф из Техаса. Она родилась 3 августа 1967 года и прожила до 6 августа 2005 года — целых 38 лет и 3 дня. Этот невероятный результат зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса и остается непревзойденным.

Уникальный рацион от хозяина

Хозяин кошки утверждал, что секрет ее долголетия заключался в особой диете: она ела бекон, яйца, брокколи и даже пила кофе со сливками.

Ветеринары относятся к такому рациону с осторожностью, но факт остается фактом — КримПафф прожила почти четыре десятилетия.

Второй кот-рекордсмен в доме Перри

Удивительно, но у Джейка Перри жил еще один долгожитель — кот Гранпа Рекс Аллен. Он умер в возрасте 34 лет, что заставляет задуматься о возможной методике ухода, которой придерживался хозяин.

Советы ветеринаров для долгой жизни питомцев

Современные специалисты уверены: главное для долгой жизни кошек — это регулярные осмотры, вакцинация и сбалансированное питание. Благодаря этому многие питомцы доживают до 20 лет и более.

Нынешняя рекордсменка среди живущих кошек

Сегодня самой старой живущей кошкой считается Флосси из Великобритании. В 2022 году ей исполнилось 27 лет — тоже впечатляющий возраст.

Уличные и домашние кошки: огромная разница

Уличные животные редко доживают даже до 10 лет, в то время как домашние, окруженные заботой, могут прожить вдвое дольше.

Что говорят ученые о феномене долгожителей

Исследователи продолжают изучать кошек-долгожителей, чтобы лучше понять механизмы старения. Возможно, их гены однажды помогут продлить жизнь и человеку.

Будет ли побит рекорд КримПафф?

Пока 38-летний рубеж кажется недостижимым, но ветеринария и генетика не стоят на месте. И у будущих питомцев есть шанс превзойти этот результат. Главное условие — любовь и забота хозяев.

