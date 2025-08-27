Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота снаружи и изъяны внутри: в чём главный минус китайских автомобилей
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Даже ходьба опасна: кто не должен тренироваться при загрязненном воздухе
ЖКХ душат? Нилов предлагает решение, которое изменит жизнь россиян
Кулинарный лайфхак: как приготовить печёный картофель быстрее, чем заказать пиццу — нужно всего 10 минут
Два сокровища Лигурии: легенды и тайны двух озёр северной Италии
Загадочная надпись турецких раскопок: кому был закрыт вход в церковь V века
От гардероба Лепса остались рожки да ножки: что натворила Аврора с его одеждой — певец в отчаянии
Он снижает счета за электроэнергию, но при этом очень токсичен: вся правда о плюще

Апокалиптическое зрелище: более тысячи дельфинов обрушились на воду, превращая океан в бурлящий ад

4:01
Зоосфера

Утро в Кабо-Сан-Лукасе началось как обычное наблюдение за китообразными, но завершилось событием, которое биологи назвали "подарком океана". Группа исследователей и дайверов, вооружённых дроном, случайно стала свидетелем редчайшего явления: у самого побережья Мексики собралось более тысячи дельфинов Риссо (Grampus griseus).

Стая китов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стая китов

Кто такие дельфины Риссо

Эти морские обитатели нередко остаются в тени своих более популярных родственников — афалин и косаток. Но дельфин Риссо заслуживает отдельного внимания. Его прозвали "призрачным" за характерную внешность: серое тело, почти полностью покрытое белыми шрамами. Эти отметины — следы схваток, которые животные ведут между собой или с кальмарами, их любимой добычей.

В среднем дельфины Риссо достигают 3 метров в длину и весят до 400 килограммов. В отличие от многих других видов, они редко подходят близко к берегу, предпочитая глубокие воды, где могут нырять на сотни метров. Именно поэтому увидеть их так близко к суше — настоящая удача.

Стая, которая превратила океан в живой калейдоскоп

Сначала наблюдатели заметили лишь несколько плавников вдали и не могли определить вид. Животные держались настороженно, подолгу уходили под воду и словно избегали контакта. Но через час ожидания и съёмок с дрона картина прояснилась: перед ними была огромная группа дельфинов Риссо.

"Поверхность океана буквально ожила, — вспоминают очевидцы. — На горизонте повсюду виднелись фонтаны, десятки плавников всплывали и исчезали синхронно. Казалось, сама вода начала дышать". — говорят очевидцы.

По оценкам, в стае оказалось более тысячи особей. Для дельфинов — это редчайшее зрелище: столь крупные скопления фиксируются крайне редко. Обычно их встречают группами по 10-50 животных.

Призрачные охотники и их истории, написанные на коже

Шрамы на телах этих дельфинов — своеобразная летопись жизни. Одни оставлены во время игр и иерархических стычек внутри стаи, другие — во время битвы с гигантскими кальмарами. Поскольку кожа Риссо светлеет с возрастом, старые особи выглядят почти белыми, превращаясь в настоящие "призраки океана".

Биологи отмечают, что подобные метки помогают распознавать особей и даже изучать социальные связи внутри стаи. Дельфины Риссо — высокоорганизованные животные, они образуют устойчивые группы и отличаются сложным поведением.

Почему эта встреча так важна

Несмотря на то, что в Красном списке МСОП дельфины Риссо числятся как вид с "наименьшей угрозой", им всё же грозят серьёзные опасности. Главные угрозы:

  • прилов в рыболовные сети: дельфины часто становятся случайными жертвами промысла;
  • пластиковое загрязнение: морские отходы попадают в желудки животных, сокращая их жизнь;
  • шум судов: постоянный фон от кораблей нарушает их эхолокацию и мешает охоте.

Наблюдение такой огромной стаи напоминает, что океан ещё хранит богатство и силу, но одновременно уязвим перед деятельностью человека.

Символ гармонии и хрупкости океана

"Огромные размеры стаи, движущейся в идеальной гармонии, сделали этот день волшебным", — рассказывают участники экспедиции.

Для них встреча с тысячей "призраков океана" стала не просто научным открытием, а настоящим духовным переживанием.

Эти кадры, снятые дроном, напомнили всему миру: под поверхностью моря продолжается жизнь, которая способна удивить и вдохновить. Но чтобы она не исчезла, людям придётся учиться защищать свой океанский дом.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Вредители и гниль вместо урожая: чего нельзя допускать при мульчировании
Мистика в больнице: что почувствовала Надежда Бабкина, спасая сына после аварии
Спасает сердце, зрение и мышцы — но всего одна ошибка превращает эту ягоду в опасную ловушку
Автоподстава за секунду: новая схема оставляет водителей без шансов
Силовые, кардио и диета — а жир на месте: ваш живот не худеет, даже при здоровом образе жизни
Нежность в каждой ложке: готовим варенье из дыни за 15 минут — настоящий релакс зимой
Больше не жертва киберворов: как Госуслуги защитят ваши деньги
Авария у берегов Италии: к морскому гиганту MSC World Europa спешат буксиры и итальянские спасатели
Эти насекомые всё чаще распространяются по Европе, прогрызая себе путь через стены и вызывая перебои в электроэнергии
Три кита, обрушившие нефтяной импорт в ЕС: что скрывают данные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.