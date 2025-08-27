Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Может отбросить ногу, притвориться мертвым и вонять на врага: существо, которое не паук, хотя выглядит как он

Если вы когда-нибудь видели в саду или на стене сарая крошечное существо с длиннющими ногами и крошечным овальным телом, то наверняка подумали: "Паук!" Но на самом деле это не совсем так. Эти странные создания — фаланги (отряд Opiliones), которых часто по ошибке принимают за пауков.

Паук фаланга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Паук фаланга

На первый взгляд они действительно похожи: восемь ног, маленькое тельце, движение в сумерках. Но стоит присмотреться внимательнее — и откроется целый мир необычных особенностей, древней истории и мифов.

Паукообразные, но не пауки

Фаланги принадлежат к тому же большому классу паукообразных, что и пауки, клещи или скорпионы. Но они — отдельный отряд. Их тела не разделены на две части, как у пауков: головогрудь и брюшко сливаются в единый овал.

Ещё одно отличие — глаза. У фаланг их всего два, а у большинства пауков — восемь. Их ротовой аппарат напоминает крошечные клешни и лишён ядовитых желез. То есть укусить вас до крови фаланга не сможет, а паук вполне способен. К тому же они не плетут паутину: у них просто нет желез для выработки шелка.

Никакого яда — миф разоблачён

Наверняка вы слышали легенду:

"Фаланги — самые ядовитые существа на Земле, но их крошечные челюсти не способны прокусить кожу человека".

Эта страшилка гуляет десятилетиями, но правды в ней нет.

Ни один известный вид фаланг не имеет ядовитых желез. Их "коготки" — всего лишь миниатюрные клешни для захвата мелкой добычи. Так что можно выдохнуть: опасности для человека нет.

Живут на Земле дольше динозавров

Фаланги — настоящие живые ископаемые. Ископаемые остатки показывают, что их предки существовали уже 410 миллионов лет назад, то есть задолго до динозавров.

Более того, их строение почти не изменилось за сотни миллионов лет — это пример удивительной эволюционной стабильности. Благодаря этим "замороженным во времени" существам палеонтологи изучают древние континенты. Именно по их окаменелостям удалось проследить, как раскалывалась Пангея.

Ноги, которые не отрастают заново

Фаланга может оторвать ногу, если её схватит хищник. Потерянная конечность ещё несколько секунд продолжает дёргаться — это отвлекает врага и даёт шанс на спасение.

Но в отличие от многих пауков, фаланги не могут отрастить новую ногу. Потеря конечностей влияет на их походку: они начинают "покачиваться", будто маленький баскетбольный мяч. Учёные отмечают, что до 60% особей в дикой природе живут с ампутированными ногами.

Хитроумная защита в стиле Джеймса Бонда

Притвориться мёртвым? Легко. Замаскироваться под сучок или лист? Пожалуйста. Но главное оружие фаланг — это дурно пахнущая жидкость, которую они выделяют из специальных желез. Этот "аромат" отпугивает врагов и одновременно служит средством коммуникации с другими особями.

Некоторые виды обладают даже "бронёй" — их тело покрыто жёсткими шипами, защищающими от атаки. Так что впечатление хрупкости обманчиво: природа подарила им целый арсенал.

Общество с согревающим эффектом

Хотя кажется, что фаланги одиночки, на самом деле они часто собираются в группы. Иногда это несколько особей, а иногда — колонии до 300 тысяч существ!

В таких "коммуналках" они согреваются, удерживают влагу и отпугивают врагов коллективным запахом. А если хищник не отступает, вся группа начинает синхронно покачиваться, создавая дезориентирующий "танец". Зрелище, которое наверняка впечатлило бы даже самых стойких наблюдателей.

Так что в следующий раз, увидев "паучка" с длинными ногами, не спешите его давить. Перед вами одно из древнейших и самых необычных существ на нашей планете — маленький памятник эволюции.

Уточнения

Сольпу́ги фаланги, или бихо́рки (лат. Solifugae, также известны как верблюжьи пауки (англ. camel spiders), ветряные скорпионы (англ. wind scorpions), солнечные пауки (англ. sun spiders) — отряд паукообразных (Arachnida).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
