Генетическая ошибка превратилась в бренд: как коты с дополнительными пальцами стали знаменитыми

4:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В мире кошек есть особая "каста" питомцев, которые стали не просто домашними любимцами, а настоящими символами. Их называют "кошки Хэмингуэя" - необычные создания с лишними пальцами, чья история тесно переплелась с именем нобелевского лауреата, писателя и любителя животных Эрнеста Хэмингуэя.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошки Хэмингуэя

Что такое полидактилия

Полидактилия — это врождённая особенность, когда у кошки появляется больше пальцев, чем обычно. В норме на передних лапах у кошек пять пальцев, а на задних — четыре. У "полидактов" же может быть по шесть, семь и даже больше. Чаще всего "дополнительные" пальцы располагаются возле мизинца, образуя лапу, напоминающую маленькую варежку.

В Средние века такие кошки воспринимались почти как колдовские существа. Но позже моряки стали считать их талисманами: широкие лапы позволяли животным устойчивее держаться на палубе, а их необычный вид внушал уважение. В прибрежных районах США, особенно на востоке, полидакты встречаются и сегодня чаще обычного.

Снежок — кот, изменивший историю

История знаменитых "кошек Хэмингуэя" началась в 1935 году. Капитан корабля Стенли Декстер подарил писателю белого котёнка с шестью пальцами на передних лапах. Хэмингуэй назвал его Снежок (Snowball).

Этот кот стал не просто питомцем — он положил начало целой династии. Дело в том, что ген полидактилии доминантный: если у одного из родителей он есть, то и потомство почти всегда наследует лишние пальцы. Вскоре дом писателя в Ки-Уэсте наполнился потомками Снежка.

Хэмингуэй души не чаял в своих питомцах и давал им имена в честь знаменитостей. Среди кошек писателя жили "Чарли Чаплин","ПаблоПикассо" и "Марлен Дитрих". Соседи подшучивали, что его коты не уступают хозяину в харизме.

Дом-музей и кошачье королевство

После смерти Хэмингуэя в 1961 году его дом во Флориде превратился в музей. Но главными хранителями этой памяти стали вовсе не экскурсоводы, а кошки. Сегодня на территории музея живёт около 50 питомцев — все они потомки легендарного Снежка.

Коты в Ки-Уэсте живут по своим правилам. Они спят на креслах писателя, разгуливают по саду, позируют туристам и совершенно не смущаются внимания. Местные сотрудники продолжают традицию давать имена в честь звёзд: можно встретить "Одри Хепбёрн", "Ивана" или даже "Элизабет Тейлор".

Почему кошки Хэмингуэя так популярны

Хотя фелинологические организации не допускают полидактов к выставкам, их популярность только растёт. В США и Канаде мейн-куны с шестью или семью пальцами ценятся даже выше "стандартных".

Причины очевидны:

Необычный вид: лапы-варежки выглядят забавно и сразу выделяют животное.

лапы-варежки выглядят забавно и сразу выделяют животное. Историческая связь: каждый такой кот ассоциируется с Хэмингуэем и его легендарной жизнью.

каждый такой кот ассоциируется с Хэмингуэем и его легендарной жизнью. Поведение: хозяева отмечают, что полидакты более игривы и общительны. Дополнительные пальцы позволяют им крепче держать игрушки или даже открывать дверцы.

Литературная легенда и пушистые символы

Коты Хэмингуэя стали больше, чем просто домашние животные. Они превратились в часть культурного наследия. Туристы приезжают в Ки-Уэст не только ради музея писателя, но и чтобы увидеть этих харизматичных питомцев.

Снежок и его потомки стали своеобразным мостиком между литературой и миром природы. Они напоминают, что даже великие люди оставляют за собой не только книги и награды, но и простые истории — о дружбе, тепле и любви к животным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

