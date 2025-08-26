Домашние питомцы и наше здоровье: как питомцы помогают нам бороться со стрессом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Зоосфера

Кто из нас не ощущал умиротворение, гладя свою собаку? Это не просто проявление привязанности — за этим стоят глубинные процессы в мозге, которые напрямую влияют на наше здоровье и настроение.

Мужчина с собакой на холмах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с собакой на холмах

Наука о нежности

Наш мозг устроен так, чтобы искать социальные связи. И неважно, идёт ли речь о человеке или о животном: контакт с собакой активирует те же зоны мозга, что и человеческое взаимодействие. В эти моменты выделяется окситоцин — "гормон любви", который укрепляет уверенность, снимает напряжение и дарит ощущение благополучия.

Спокойствие и снижение стресса

Современный мир изобилует стрессом, а его последствия серьёзны: от проблем с памятью до сердечно-сосудистых заболеваний. Но простой жест — ласка собаки — способен снизить уровень кортизола, главного гормона стресса. Более того, такое общение активирует парасимпатическую систему, которая отвечает за расслабление и восстановление.

Настроение и радость

Собаки умеют заражать своим оптимизмом. Их искренность повышает уровень дофамина — нейромедиатора удовольствия. Именно поэтому после игр или общения с питомцем мы чувствуем радость и лёгкость.

Польза для ума

Общение с собакой требует внимательности: нужно уметь читать её поведение, реагировать на сигналы. Такая практика стимулирует память, концентрацию и даже помогает развивать навыки решения задач.

Долгосрочный эффект

Регулярный контакт с питомцем полезен не только для настроения. Владельцы собак реже сталкиваются с диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями и некоторыми видами рака.

Особенно заметно это у пожилых людей: они чаще сохраняют активность, меньше страдают от одиночества и депрессии.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
