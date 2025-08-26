Ваш питомец стал менее активным? Это может быть не лень, а опасное состояние

Домашние животные могут страдать от депрессии, что проявляется в апатии, отказе от еды и нежелании общаться. О том, как животные переживают подобные состояния, в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грустная собака

Середа подчеркнул, что у кошек и собак депрессия проявляется похожим образом, как и у людей: питомцы становятся вялыми, меньше играют и теряют интерес к общению.

"У кошки и собаки бывает депрессия. Но можно по аналогии с человеком также проводить все. Это, например, пассивность наблюдается, активность падает, отказ от корма. Меньше играют, общаются с человеком. В целом меньше идут на контакт", — сказал ветеринарный врач.

По его словам, главной причиной развития такого состояния у животных является стресс. Он может возникнуть из-за смены условий содержания, проблем с питанием, изменением климата, болезнями или отношений с хозяином.

"Самое главное – это стресс. А стресс может быть связан с разными вещами: изменением условий содержания жизни, едой, погодой, отношениями с человеком, окружающими, болезнью — с чем угодно", — пояснил Середа.

Специалист также отметил, что одиночество может быть фактором, вызывающим депрессивное состояние у животных.

"Все как у людей. Депрессия — это всегда индивидуально. Один выдерживает все, а другой впадает в депрессию. Так же и животное", — добавил он.

Что касается помощи, то врач считает, что справиться с проблемой можно, однако лучше обращаться к специалистам.

Он добавил, что владельцы могут помочь питомцам вниманием и заботой.