В чем секрет кобылы, благодаря которому она ценилась выше жеребца

На первый взгляд кажется нелогичным: если выбирать между мощным жеребцом и более осторожной кобылой, то выбор очевиден. Самцы у млекопитающих обычно крупнее, сильнее, напористее. Но именно кобылы в старину часто становились верными спутниками воина в бою. Почему?

Фото: commons.wikimedia.org by Cycle3 26W, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Конь породы Pura Raza Española

Скорость — не аргумент

Хотя кобылы мельче жеребцов, в скорости они им не уступают. Естественный отбор сделал своё дело: в дикой природе лошадь любого пола должна была убегать от хищников с одинаковым шансом на спасение. На войне же скорость редко решала исход сражения. Гораздо важнее была выносливость, и здесь кобылы не проигрывали коням.

Сила тяги тоже ни при чём

Да, конь физически мощнее и тянет больше, чем кобыла. Но на поле боя ни один жеребец не тащил за собой телеги или сани. От него требовалось одно — держать в седле всадника и нести его в нужное место.

Послушание

Некоторые сравнивают лошадей с собаками и полагают, что кобылы спокойнее и более покладисты. У псов так действительно бывает: кобели нередко отвлекаются на самок, а те в работе собраннее. У лошадей же ситуация не столь критична — волнение по поводу противоположного пола не мешало жеребцам выполнять команды.

Главный секрет

Истинная причина в физиологии. Конь, в отличие от кобылы, не может облегчаться на ходу. Ему необходимо остановиться, замереть на несколько минут — и только после этого продолжать движение. В бою такая пауза могла стоить всаднику жизни.

Кобыла же спокойно справлялась с естественными нуждами на бегу, не замедляясь. Вот почему воины чаще доверяли именно её: в самый опасный момент она не подведёт.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.



