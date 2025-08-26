Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Экономический крах? Госдолг Украины сравнялся с годовым ВВП
Инопланетная жизнь на Земле: самая древняя вода Земли раскрыла тайну жизни в глубинах
Врачи о ходьбе после еды: 10 минут меняют всё – от пищеварения до контроля сахара
Волшебный пляж Pfeiffer Beach: самый необычный пляж Калифорнии, которое стоит долгой дороги
Революция в макияже: эти пудры изменят ваше представление об идеальной коже
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской

В чем секрет кобылы, благодаря которому она ценилась выше жеребца

1:52
Зоосфера

На первый взгляд кажется нелогичным: если выбирать между мощным жеребцом и более осторожной кобылой, то выбор очевиден. Самцы у млекопитающих обычно крупнее, сильнее, напористее. Но именно кобылы в старину часто становились верными спутниками воина в бою. Почему?

Конь породы Pura Raza Española
Фото: commons.wikimedia.org by Cycle3 26W, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Конь породы Pura Raza Española

Скорость — не аргумент

Хотя кобылы мельче жеребцов, в скорости они им не уступают. Естественный отбор сделал своё дело: в дикой природе лошадь любого пола должна была убегать от хищников с одинаковым шансом на спасение. На войне же скорость редко решала исход сражения. Гораздо важнее была выносливость, и здесь кобылы не проигрывали коням.

Сила тяги тоже ни при чём

Да, конь физически мощнее и тянет больше, чем кобыла. Но на поле боя ни один жеребец не тащил за собой телеги или сани. От него требовалось одно — держать в седле всадника и нести его в нужное место.

Послушание

Некоторые сравнивают лошадей с собаками и полагают, что кобылы спокойнее и более покладисты. У псов так действительно бывает: кобели нередко отвлекаются на самок, а те в работе собраннее. У лошадей же ситуация не столь критична — волнение по поводу противоположного пола не мешало жеребцам выполнять команды.

Главный секрет

Истинная причина в физиологии. Конь, в отличие от кобылы, не может облегчаться на ходу. Ему необходимо остановиться, замереть на несколько минут — и только после этого продолжать движение. В бою такая пауза могла стоить всаднику жизни.

Кобыла же спокойно справлялась с естественными нуждами на бегу, не замедляясь. Вот почему воины чаще доверяли именно её: в самый опасный момент она не подведёт.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Павлиашвили попросил пользователей Сети не смеяться над Киркоровым после падения
Шоу-бизнес
Павлиашвили попросил пользователей Сети не смеяться над Киркоровым после падения Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Последние материалы
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской
Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента
Шкаф маскируется, а квартира становится просторнее: эти способы дарят дополнительные метры
302 тысячи тонн: добыча тихоокеанского лосося выросла
Августовская ночь: где и когда наблюдать величественное созвездие Геркулеса
Морская соль в ваннах для ног рекомендована при псориазе, экземе и усталости мышц
Старые простыни под черешней: секрет, который спасает урожай
В чем секрет кобылы, благодаря которому она ценилась выше жеребца
Операция на позвоночнике: Алексей Чумаков поделился неожиданным лайфхаком для реабилитации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.