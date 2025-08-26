Обжора-хищник: как росомаха терроризирует лес и его обитателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В тайге есть зверь, которого боятся даже медведи. Этот хищник может завалить добычу в несколько раз тяжелее себя, украсть еду у пумы или рысей и съесть куницу "на закуску". Его имя — росомаха, ближайший родственник знаменитого медоеда и настоящий "берсеркер" северных лесов.

Росомаха
Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Росомаха

Обжора по натуре

Латинское название зверя — Gulo, что переводится как "обжора". И это недаром. Росомаха ест всё: летом довольствуется ягодами, личинками и мелкой добычей, а зимой её аппетит разгорается. В меню появляются детёныши оленей и домашних животных, а при случае — и взрослые особи.

Этот зверь способен пройти за день до 40 км, чтобы отыскать пищу. Иногда он хладнокровно атакует других хищников — лис, куниц и даже рысей.

Величина и сила

Взрослая росомаха достигает 110 см в длину и весит до 27 кг. Это крупнейший представитель наземных куньих. По силе и наглости с ней в лесу мало кто сравнится. Она может атаковать добычу в пять раз тяжелее себя и даже вступать в схватки с медведями.

Мастер хитрости и рэкета

Росомаха умеет ждать и наблюдать. Она часто подкарауливает волков, пум или медведей, чтобы отобрать добычу. Иногда делает это нагло и в открытую: известны случаи, когда этот зверь отжимал тушу даже у медведя.

Если свежего мяса не нашлось, зверь не брезгует падалью. Мощные лапы помогают откопать залежавшиеся останки, а особое строение зубов позволяет разгрызать кости, которые другим хищникам не по зубам.

Семейная жизнь с тайгой в крови

Живёт росомаха в одиночку. Исключение — брачный сезон (май-август), когда самец и самка проводят вместе пару недель.

Но даже здесь природа распорядилась хитро: беременность у самки "откладывается" на 7-8 месяцев. Эмбрион начинает развиваться только зимой, чтобы детёныши появились весной, когда в лесу больше еды.

Малыши рождаются беспомощными и слепыми. Глаза открывают лишь спустя месяц, а впервые выходят наружу примерно через три. Но самостоятельными они становятся только через два года — всё это время мать обучает их охоте и умению выживать.

Уточнения

Росома́ха также россома́ха (лат. Gulo gulo) — хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода росомахи, или россомахи Gulo (в переводе с латинского — «обжора»).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
