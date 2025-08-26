Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лоток без запаха: простые добавки, которые реально работают

Неприятный запах от кошачьего туалета — самая частая жалоба хозяев. Но справиться с этой проблемой можно без химии: достаточно использовать простые и безопасные добавки, которые есть почти в каждом доме.

Первое правило — чистота

Никакие хитрости не помогут, если редко менять наполнитель. Оптимально — полностью обновлять его каждые 5-7 дней, а в промежутках подсыпать свежую порцию. Чем толще слой (не меньше 5 см), тем лучше он удерживает влагу и запахи внутри.

Натуральные помощники против запаха

  • Активированный уголь
    Две-три измельчённые таблетки, добавленные в наполнитель, абсорбируют запахи на молекулярном уровне.

  • Пищевая сода
    Столовая ложка порошка, равномерно распределённая по дну, отлично нейтрализует аммиак.

  • Бентонитовая глина
    Усиливает абсорбцию влаги и запахов. Такой наполнитель проще убирать и он дольше остаётся свежим.

  • Древесные гранулы с хвойными опилками
    Смолы в древесине естественным образом подавляют рост бактерий и освежают воздух.

Для лёгкой свежести

  • Сухие травы — лаванда или розмарин в малых количествах придают лёгкий аромат и обладают антисептическим действием. Но не переборщите, чтобы кошку не отпугнул резкий запах.

  • Цитрусовая цедра — высушенные корочки апельсина или лимона можно разложить рядом с лотком. В сам наполнитель класть их не стоит — кошке это вряд ли понравится.

  • Эфирные масла — чайное дерево или эвкалипт можно использовать только для обработки пола и поверхностей вокруг туалета. В сам наполнитель добавлять их нельзя: масла раздражают кожу лап.

Маленькие хитрости ухода

Пластиковый лоток со временем впитывает запахи. Чтобы освежить его, можно периодически оставлять его на солнце: ультрафиолет естественным образом дезинфицирует поверхность.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
