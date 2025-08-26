Амазонка раскрыла новый секрет: рыба, похожая на монстра, оказалась вегетарианцем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В бассейне реки Ксингу, в сердце Амазонии, учёные обнаружили удивительную новинку — травоядную рыбу, которая оказалась близкой родственницей пираньи. Новый вид получил звучное имя Myloplus sauron, вдохновлённое образом Ока Саурона из «Властелина колец».

Рыба Myloplus sauron
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба Myloplus sauron

Внешность с характером

Эта рыба действительно выглядит эффектно: серебристое тело, оранжевые пятна и яркая чёрная вертикальная полоса делают её похожей на персонажа Толкина.

Зубы как у человека

Главное отличие от привычных «кровожадных» пираний заключается в характере и образе жизни. Myloplus sauron — мирный вегетарианец. Его зубы напоминают человеческие моляры: плоские и с гребнями, идеально приспособленные для перетирания плодов, семян и другой растительной пищи.

Где живёт и чем питается

Рыба встречается только в бассейне реки Ксингу. Она выбирает быстрые участки с каменистым дном, где питается водорослями и опавшими листьями.

Безопасная «пиранья»

Несмотря на грозное название, Myloplus sauron абсолютно безопасна для человека и даже официально отнесена к категории «наименьшего риска» по состоянию сохранности.

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
