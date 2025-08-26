Амазонка раскрыла новый секрет: рыба, похожая на монстра, оказалась вегетарианцем

В бассейне реки Ксингу, в сердце Амазонии, учёные обнаружили удивительную новинку — травоядную рыбу, которая оказалась близкой родственницей пираньи. Новый вид получил звучное имя Myloplus sauron, вдохновлённое образом Ока Саурона из «Властелина колец».
Эта рыба действительно выглядит эффектно: серебристое тело, оранжевые пятна и яркая чёрная вертикальная полоса делают её похожей на персонажа Толкина.
Главное отличие от привычных «кровожадных» пираний заключается в характере и образе жизни. Myloplus sauron — мирный вегетарианец. Его зубы напоминают человеческие моляры: плоские и с гребнями, идеально приспособленные для перетирания плодов, семян и другой растительной пищи.
Рыба встречается только в бассейне реки Ксингу. Она выбирает быстрые участки с каменистым дном, где питается водорослями и опавшими листьями.
Несмотря на грозное название, Myloplus sauron абсолютно безопасна для человека и даже официально отнесена к категории «наименьшего риска» по состоянию сохранности.
