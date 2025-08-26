Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели
Экономический крах? Госдолг Украины сравнялся с годовым ВВП
Инопланетная жизнь на Земле: самая древняя вода Земли раскрыла тайну жизни в глубинах
Врачи о ходьбе после еды: 10 минут меняют всё – от пищеварения до контроля сахара
Волшебный пляж Pfeiffer Beach: самый необычный пляж Калифорнии, которое стоит долгой дороги
Революция в макияже: эти пудры изменят ваше представление об идеальной коже
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской
Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

1:28
Зоосфера

На побережье Северного моря произошло необычное происшествие: на крупнейшей французской атомной электростанции Gravelines четыре из шести реакторов пришлось остановить. Причиной стали огромные скопления медуз, которые забили фильтры насосных станций системы охлаждения.

Медузы у АЭС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медузы у АЭС

Реакция компании-оператора

Компания-оператор EDF заверила, что «безопасности персонала, оборудования и окружающей среды ничто не угрожало». Остановка реакторов была проведена строго по протоколу, чтобы исключить риск перегрева.

Медузы влияют на работу станции

Специалисты объясняют: медузы, состоящие почти на 95 % из воды, легко проникают в фильтры и блокируют прохождение потока. В итоге автоматика отключает реакторы, предотвращая перегрев. Сейчас на станции ведутся очистка и инспекции для безопасного запуска оборудования.

Рост популяции медуз

Учёные отмечают, что в последние годы численность медуз в Северном море растёт. Это связывают с изменением климата, потеплением воды, загрязнением и появлением инвазивных видов — например, азиатской лунной медузы.

Подобные случаи в других странах

Подобные инциденты уже случались раньше: остановки атомных станций из-за нашествия медуз фиксировались в Японии, Швеции и Великобритании.

Уточнения

Меду́за — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozo.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Постепенная обрезка в течение 2–3 лет омолаживает яблони и груши
Садоводство, цветоводство
Постепенная обрезка в течение 2–3 лет омолаживает яблони и груши Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Последние материалы
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской
Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента
Шкаф маскируется, а квартира становится просторнее: эти способы дарят дополнительные метры
302 тысячи тонн: добыча тихоокеанского лосося выросла
Августовская ночь: где и когда наблюдать величественное созвездие Геркулеса
Морская соль в ваннах для ног рекомендована при псориазе, экземе и усталости мышц
Старые простыни под черешней: секрет, который спасает урожай
В чем секрет кобылы, благодаря которому она ценилась выше жеребца
Операция на позвоночнике: Алексей Чумаков поделился неожиданным лайфхаком для реабилитации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.