Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

На побережье Северного моря произошло необычное происшествие: на крупнейшей французской атомной электростанции Gravelines четыре из шести реакторов пришлось остановить. Причиной стали огромные скопления медуз, которые забили фильтры насосных станций системы охлаждения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Медузы у АЭС

Реакция компании-оператора

Компания-оператор EDF заверила, что «безопасности персонала, оборудования и окружающей среды ничто не угрожало». Остановка реакторов была проведена строго по протоколу, чтобы исключить риск перегрева.

Медузы влияют на работу станции

Специалисты объясняют: медузы, состоящие почти на 95 % из воды, легко проникают в фильтры и блокируют прохождение потока. В итоге автоматика отключает реакторы, предотвращая перегрев. Сейчас на станции ведутся очистка и инспекции для безопасного запуска оборудования.

Рост популяции медуз

Учёные отмечают, что в последние годы численность медуз в Северном море растёт. Это связывают с изменением климата, потеплением воды, загрязнением и появлением инвазивных видов — например, азиатской лунной медузы.

Подобные случаи в других странах

Подобные инциденты уже случались раньше: остановки атомных станций из-за нашествия медуз фиксировались в Японии, Швеции и Великобритании.

Уточнения

Меду́за — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozo.

