Главный враг вашего кота — не улица, а ваша одежда: смертельная ошибка 90% хозяев

Зачем прививать питомца, если он не выходит на улицу? Этот вопрос задают себе тысячи хозяев, а потом с горечью понимают, что ошибались.

Опасность приходит в дом вместе с вами

Вирусы и бактерии не ждут вашего кота или собаку на улице. Они легко проникают в квартиру на подошвах обуви, одежде или даже через открытое окно. То, что вы не замечаете, может оказаться смертельным для животного.

Самые коварные болезни

Панлейкопения у кошек (её ещё называют чумкой). Смертность среди непривитых животных — до 90 %. Симптомы маскируются под отравление: слабость, понос, отказ от еды. Пока хозяин даёт "уголь", вирус разрушает ЖКТ, сердце и дыхательную систему.

Лептоспироз у собак. Достаточно попробовать заражённую воду или корм — и бактерии поражают печень и почки. Болезнь опасна и для человека. Даже при лечении шансы на выживание — лишь 50 %.

Мифы о прививках

Один из популярных страхов — "вакцины вызывают аутизм у животных". Это выдумка. У питомцев просто нет такого диагноза. Зато есть реальные трагедии: целые помёты щенков и котят погибают от кальцивироза, если их не вакцинировать.

Важно помнить: вирусы постоянно мутируют, но даже "старая" вакцина помогает выработать иммунитет против новых штаммов.

"Моя кошка прожила 20 лет без прививок"

Такие истории — редкое везение, а не правило. Надеяться на удачу — значит играть в русскую рулетку с жизнью питомца.

Прививки стоят копейки по сравнению с затратами на лечение и страданиями от потери любимца. Современный мир полон угроз, и вакцинация остаётся единственной надёжной защитой.

Уточнения

Вакцина́ция - комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

