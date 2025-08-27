Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не морщинится, не увядает, не стареет: в теле человека есть орган, забывший про возраст
Цены на популярный седан пошли вниз: что стоит за падением
Осетровый десант: в Зею выпустили десятки тысяч молоди
Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит
Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще
Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку
Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси
Самое недооценённое упражнение в фитнесе: вот как отжимания меняют всё ваше тело

Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления

2:03
Зоосфера

Кто сказал, что кошки — беззащитные создания? На самом деле они прирождённые стратеги, которые умеют мастерски управлять людьми. Их главное оружие — мяуканье.

Кот лезет на стол
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот лезет на стол

Почему кошки "говорят" только с людьми

Интересный факт: взрослые кошки практически не мяукают друг на друга. Этот звук они придумали специально для общения с человеком. В природе они используют запахи, позы и прикосновения, но рядом с людьми быстро поняли: голос работает лучше.

  • короткое звонкое "мяу" имитирует плач младенца и мгновенно привлекает внимание;

  • хриплое протяжное "мяу" звучит тревожно и вызывает желание помочь;

  • мягкое мурлыкающее "мрр-мяу" льстит хозяину, намекая на угощение.

Искусство манипуляции

Кошки учатся на нашем поведении. Если однажды после громкого крика хозяин насыпал корм, звук запоминается и используется снова. Питомцы отлично различают интонации, на которые мы реагируем быстрее всего.

Ещё один популярный трюк — "невидимый враг". Кошка жалобно мяукает у закрытой двери, вы открываете её, проверяете, а животное важно проходит внутрь, будто только что спасло вас от опасности.

А самые талантливые хвостики имитируют звуки: одни подражают плачу ребёнка, другие — кашлю хозяина. Это повышает шансы, что их заметят и выполнят просьбу.

Что делать хозяину

  • Не поддаваться на "концерты" возле пустой миски, если вы только что её наполнили.

  • Игнорировать ночные крики (да, это сложно).

  • Поощрять тишину — гладить, играть или угощать питомца именно тогда, когда он молчит.

Со временем кошка усвоит: спокойствие вознаграждается, а громкие требования — нет. Но не обольщайтесь: пушистые манипуляторы изобретательны, и, скорее всего, придумают новую тактику. Война за внимание у них в крови.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Еда и рецепты
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой Аудио 
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Последние материалы
Цены на популярный седан пошли вниз: что стоит за падением
Осетровый десант: в Зею выпустили десятки тысяч молоди
Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления
Ипотека без страха: три кита зумеров — на что надеется поколение Z, беря кредит
Маникюр, который выглядит дороже ювелирки: этот блеск осенью выбирают всё чаще
Эксперимент: Чехия повысит лимит скорости на трассе до 150 км/ч
Революция в медицине: в Китае впервые пересадили лёгкое свиньи человеку
Грузия как на ладони: наслаждайтесь древностями и гастрономией Кутаиси
Самое недооценённое упражнение в фитнесе: вот как отжимания меняют всё ваше тело
Кулинары: добавление какао-порошка превращает манную кашу в десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.