Ваш кот — гениальный актёр: как жалобное мяу превратилось в оружие управления

Кто сказал, что кошки — беззащитные создания? На самом деле они прирождённые стратеги, которые умеют мастерски управлять людьми. Их главное оружие — мяуканье.
Интересный факт: взрослые кошки практически не мяукают друг на друга. Этот звук они придумали специально для общения с человеком. В природе они используют запахи, позы и прикосновения, но рядом с людьми быстро поняли: голос работает лучше.
короткое звонкое "мяу" имитирует плач младенца и мгновенно привлекает внимание;
хриплое протяжное "мяу" звучит тревожно и вызывает желание помочь;
мягкое мурлыкающее "мрр-мяу" льстит хозяину, намекая на угощение.
Кошки учатся на нашем поведении. Если однажды после громкого крика хозяин насыпал корм, звук запоминается и используется снова. Питомцы отлично различают интонации, на которые мы реагируем быстрее всего.
Ещё один популярный трюк — "невидимый враг". Кошка жалобно мяукает у закрытой двери, вы открываете её, проверяете, а животное важно проходит внутрь, будто только что спасло вас от опасности.
А самые талантливые хвостики имитируют звуки: одни подражают плачу ребёнка, другие — кашлю хозяина. Это повышает шансы, что их заметят и выполнят просьбу.
Не поддаваться на "концерты" возле пустой миски, если вы только что её наполнили.
Игнорировать ночные крики (да, это сложно).
Поощрять тишину — гладить, играть или угощать питомца именно тогда, когда он молчит.
Со временем кошка усвоит: спокойствие вознаграждается, а громкие требования — нет. Но не обольщайтесь: пушистые манипуляторы изобретательны, и, скорее всего, придумают новую тактику. Война за внимание у них в крови.
Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.