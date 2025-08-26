Если кот постоянно прячется, дело плохо: как понять, что питомец не играет, а страдает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:01
Зоосфера

Почему коты выбирают самые странные места для сна — стиральную машину, ящик с бельём или даже микроволновку? Нет, это не каприз. Чаще всего таким образом питомец сигнализирует о стрессе и своём желании спрятаться.

Кот в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот в стиральной машине

Когда прятки — знак тревоги

Кошки ищут укрытия, если в доме что-то изменилось: появился новый человек, переставили мебель или даже за окном завелась шумная ворона.
Понаблюдайте за привычками питомца:

  • если он исчезает под ванной после ссор — значит, пугают громкие звуки;

  • если уходит в шкаф, когда приходят гости — дело в непривычных запахах.

Как помочь коту

Создайте для него "безопасный домик". Картонная коробка с мягкой подстилкой в тихом углу подойдёт идеально. Добавьте кошачьей мяты — она снимает напряжение. Отлично работают и феромоновые диффузоры: их запах напоминает кошкам о времени, когда они были рядом с матерью. Уже через пару дней питомец может забыть о раковине и переселиться в свой уголок спокойствия.

Когда это просто удобно

Иногда кошки выбирают необычные места по банальной причине.

  • Летом они могут лежать в раковине или на металле, потому что так проще охладиться. Решение — лежанка с охлаждающим гелем.

  • Иногда привлекают запахи: например, после уборки с ароматным средством. Используйте нейтральные чистящие составы, чтобы не провоцировать любопытство.

Опасные "убежища"

Стиральные и посудомоечные машины, духовки, чемоданы — все эти места привлекательны для кота, но крайне опасны. Привыкайте проверять технику и ящики перед использованием, чтобы избежать беды.

Когда стоит обратиться к врачу

Не всегда дело в стрессе. Если кот стал апатичным, перестал есть и всё время сидит в укрытии — это может быть сигналом болезни. В таком случае визит к ветеринару обязателен.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
