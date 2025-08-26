Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какого вопроса мы ни коснемся в России, везде мы упираемся в вопрос о культуре… — писала газета Русское Слово 27 августа 1908 года
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче

Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме

1:58
Зоосфера

Каждый хозяин хотя бы раз видел эту сцену: тишина, внезапный рёв техники — и кот уже мчится со скоростью молнии, прячась за диваном.
Пылесосы, фены и прочие "шумные монстры" для пушистиков — настоящая катастрофа. Но проблему можно превратить в тренировку терпения и доверия.

Кот и пылесос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот и пылесос

Первые шаги: нейтральная территория

Поставьте выключенный прибор в доступном месте. Пусть он станет частью интерьера. Рядом — лакомства или игрушки: так формируются положительные ассоциации.
Любое проявление интереса — обнюхивание, осторожный удар лапкой — сразу отмечайте похвалой или угощением.

Знакомство со звуком

Начинайте с мягкой версии — включайте прибор в другой комнате. Постепенно сокращайте расстояние, давая коту привыкнуть.
Обязательно оставляйте пути отступления — коробку, полку или домик. Осознание, что можно скрыться, снижает уровень стресса.

Чего делать нельзя

  • Никогда не гоняйтесь за котом с включённым пылесосом.

  • Не запускайте прибор внезапно рядом с отдыхающим питомцем.

  • Исключите принудительное удержание возле техники.

Эти ошибки закрепляют страх и обнуляют весь прогресс.

Хитрость для терпеливых

Попробуйте связать шум с приятными ритуалами: включайте технику за несколько минут до кормления. Тогда в сознании кошки возникнет простая логика: "жужжит — значит, скоро вкусно".

Сколько времени нужно

У всех по-разному: один кот перестаёт реагировать на пылесос через пару недель, другому требуется полгода.
Главное — не сравнивать своего питомца с чужими историями и радоваться даже маленьким победам.

Со временем даже самый трусливый пушистик перестанет видеть в бытовой технике врага. Максимум — запишет её в категорию "терпимых соседей".

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче
Свадьба Анны Семенович и Дениса Шреера всё-таки состоится — раскрыта дата и список звёздных гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.