Каждый шаг может стать последним: где живут самые смертоносные существа

Каждый уголок Земли хранит собственные угрозы: где-то людей подстерегают тигры и крокодилы, где-то — невидимые глазу насекомые с ядовитым укусом. Но есть континент, который уверенно занимает первое место по числу смертельно опасных обитателей.
Австралия считается самым опасным континентом для жизни среди дикой природы.
21 из 25 самых ядовитых змей планеты живут именно здесь (тайпан — абсолютный рекордсмен).
Смертельно опасные пауки: сиднейский воронковый паук способен убить человека за 15 минут.
Кубомедуза — прикосновение её щупалец вызывает мучительную боль и может остановить сердце.
Синий кольчатый осьминог — его укус вызывает паралич дыхания.
Гребнистый крокодил — крупнейший и агрессивный из всех современных рептилий.
Вывод: Австралия — рай для биологов, но настоящий ад для неосторожных туристов.
На этом континенте угроза исходит от гигантов.
Слон — способен убить в порыве ярости.
Бегемот — переворачивает лодки, нападает на людей.
Лев — атакует в тёмное время суток.
Нильский крокодил — устраивает засады у водоёмов.
Малярийный комар — самый смертоносный убийца Африки.
Тропики хранят сотни смертельных сюрпризов.
Ядовитые лягушки-древолазы убивают прикосновением.
Ботропсы и кустарниковые гадюки — змеи с сильнейшим ядом.
Бразильский странствующий паук — один из самых опасных на планете.
Муравей-пуля — его укус сравнивают с пулевым ранением.
Анаконда — крупнейшая змея Земли.
Азия сочетает силу и яд.
Бенгальский тигр — опасен в районах с малым количеством дичи.
Королевская кобра — самая длинная ядовитая змея.
Гангские крокодилы и гавиалы — угрозы на реках.
Гигантские шершни — смертельные укусы при аллергии.
Сравнительно безопасный регион, но и здесь есть опасность.
Гризли и бурые медведи.
Гремучие змеи.
Аллигаторы.
Пумы.
Клещи и комары - переносчики болезней.
Опасные встречи здесь редки.
Бурые медведи в Карпатах и Скандинавии.
Волки — крайне редко нападают.
Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея.
Кабаны — агрессивны в период гона.
Самый опасный континент — Австралия.
Здесь каждый куст может скрывать смертельно ядовитое существо, а пляж — крокодила или медузу. Но и на других континентах природа остаётся безжалостной: опасность приходит не только от крупных хищников, но и от крошечных насекомых.
