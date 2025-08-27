Котик, который обедает акулами: кошмар побережья Африки

Привычный образ тюленя — это скорее неуклюжая жертва, которую преследуют косатки или акулы. Но капский котик способен разрушить этот стереотип. В Южной Африке ушастые тюлени нередко показывают, что они не только добыча, но и сами вполне могут стать опасными охотниками.

Габариты и привычки капских котиков

Капские котики относятся к числу крупнейших представителей морских котиков:

самцы вырастают до 2,5 метров в длину и могут весить около 300 кг;

живут преимущественно в море, где охотятся на рыбу, кальмаров, крабов и иногда морских птиц;

размножаются и отдыхают на суше, облюбовав скалистые острова и галечные пляжи Южной Африки.

Большую часть года они проводят в воде, где их ловкость и смекалка становятся главным оружием против врагов.

Враги на суше и в море

На суше на котиков охотятся львы, шакалы и бурые гиены. Но основные опасности подстерегают их в океане:

косатки;

акулы.

При этом ушастые тюлени не всегда становятся жертвами. Иногда они сами идут в атаку — и побеждают.

Охотник на акул

Известны случаи, когда капские котики нападали на акул. Особенно это касается молодых особей:

недавно у побережья Капского полуострова взрослый самец за короткое время убил сразу пять синих акул длиной до полутора метров;

тюлени в первую очередь поедают печень жертвы — самый питательный орган, богатый жирами и энергией.

С крупными акулами, такими как большая белая, котики справиться не могут. Но и там они не теряются, используя хитрость и скорость.

Тактика выживания против акул

Манёвренность : тюлени двигаются хаотично, сбивая акул с толку.

Использование позиции : часто они держатся рядом со спинным плавником акулы, оставаясь вне досягаемости её челюстей.

Гибкость и скорость: как теплокровные млекопитающие, котики более активны и способны ускользать даже от быстрых хищников.

"Мирная" сторона капских котиков

Несмотря на хищный нрав, в спокойной обстановке они дружелюбны и любознательны. Часто подплывают к дайверам, проявляя интерес, и не представляют опасности, если не чувствуют угрозы.

Капский морской котик или южноафриканский морской котик (лат. Arctocephalus pusillus), — вид морских котиков из семейства ушастых тюленей. Его название несколько неточно, так как он обитает не только на побережье Южной Африки, но и в Австралии.

