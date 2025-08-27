Котик, который обедает акулами: кошмар побережья Африки

Привычный образ тюленя — это скорее неуклюжая жертва, которую преследуют косатки или акулы. Но капский котик способен разрушить этот стереотип. В Южной Африке ушастые тюлени нередко показывают, что они не только добыча, но и сами вполне могут стать опасными охотниками.
Капские котики относятся к числу крупнейших представителей морских котиков:
самцы вырастают до 2,5 метров в длину и могут весить около 300 кг;
живут преимущественно в море, где охотятся на рыбу, кальмаров, крабов и иногда морских птиц;
размножаются и отдыхают на суше, облюбовав скалистые острова и галечные пляжи Южной Африки.
Большую часть года они проводят в воде, где их ловкость и смекалка становятся главным оружием против врагов.
На суше на котиков охотятся львы, шакалы и бурые гиены. Но основные опасности подстерегают их в океане:
косатки;
акулы.
При этом ушастые тюлени не всегда становятся жертвами. Иногда они сами идут в атаку — и побеждают.
Известны случаи, когда капские котики нападали на акул. Особенно это касается молодых особей:
недавно у побережья Капского полуострова взрослый самец за короткое время убил сразу пять синих акул длиной до полутора метров;
тюлени в первую очередь поедают печень жертвы — самый питательный орган, богатый жирами и энергией.
С крупными акулами, такими как большая белая, котики справиться не могут. Но и там они не теряются, используя хитрость и скорость.
Манёвренность: тюлени двигаются хаотично, сбивая акул с толку.
Использование позиции: часто они держатся рядом со спинным плавником акулы, оставаясь вне досягаемости её челюстей.
Гибкость и скорость: как теплокровные млекопитающие, котики более активны и способны ускользать даже от быстрых хищников.
Несмотря на хищный нрав, в спокойной обстановке они дружелюбны и любознательны. Часто подплывают к дайверам, проявляя интерес, и не представляют опасности, если не чувствуют угрозы.
Капский морской котик или южноафриканский морской котик (лат. Arctocephalus pusillus), — вид морских котиков из семейства ушастых тюленей. Его название несколько неточно, так как он обитает не только на побережье Южной Африки, но и в Австралии.
