Когда охотник становится жертвой: кто опаснее косатки в океане

Косатки по праву считаются вершиной морской пищевой цепи. Эти умные и сильные хищники обладают коллективной тактикой охоты и стратегическим мышлением. Но даже у них бывают враги или, по крайней мере, соперники, которые при определённых условиях способны выйти победителями.
Белая акула — один из немногих противников, способных дать отпор косатке.
Размер и масса: взрослые акулы могут достигать более 6 метров и весить свыше тонны. В схватке один на один это может дать им преимущество.
Манёвренность: в узких пространствах или среди скал акула использует скрытность и скорость для неожиданной атаки.
Органы чувств: у акул острее развиты обоняние и восприятие электрических сигналов, что позволяет раньше заметить приближение противника.
Тактика: акулы способны быстро адаптироваться. Если однажды избежать поражения, они меняют стратегию и в следующий раз используют иной приём.
Хотя в большинстве случаев косатки побеждают, одиночная схватка с белой акулой может закончиться непредсказуемо.
Самая реальная угроза для косатки — это другая косатка.
Междоусобные конфликты внутри стаи или борьба за территорию приводят к ожесточённым схваткам.
В таких боях оба противника равны по силе и интеллекту, поэтому исход может быть трагичен даже для победителя.
Ослабленные или больные косатки становятся лёгкой добычей, особенно если на них охотится несколько акул.
Молодые особи без защиты стаи также уязвимы.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.