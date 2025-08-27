Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болит голова каждый день? Возможно, дело не в погоде, а в ваших зубах
Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа
Как стать другом своей коробки передач и не превращать её в пенсионера — паркуемся правильно
Самая опасная привычка хозяек: проверьте, не делаете ли вы это с едой
Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон
Упражнения без завтрака: опасные последствия, о которых молчат тренеры
Баррели нефти решают судьбы: как распределены главные богатства планеты
Цены в Лас-Вегасе выходят из-под контроля: чем обернулся скандал с водой за 26 долларов
Кофейная гуща оживляет сад: листья пьют эспрессо, а цветы требуют добавки

Когда охотник становится жертвой: кто опаснее косатки в океане

1:49
Зоосфера

Косатки по праву считаются вершиной морской пищевой цепи. Эти умные и сильные хищники обладают коллективной тактикой охоты и стратегическим мышлением. Но даже у них бывают враги или, по крайней мере, соперники, которые при определённых условиях способны выйти победителями.

акула в Красном море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
акула в Красном море

Белая акула — одиночный конкурент

Белая акула — один из немногих противников, способных дать отпор косатке.

  • Размер и масса: взрослые акулы могут достигать более 6 метров и весить свыше тонны. В схватке один на один это может дать им преимущество.

  • Манёвренность: в узких пространствах или среди скал акула использует скрытность и скорость для неожиданной атаки.

  • Органы чувств: у акул острее развиты обоняние и восприятие электрических сигналов, что позволяет раньше заметить приближение противника.

  • Тактика: акулы способны быстро адаптироваться. Если однажды избежать поражения, они меняют стратегию и в следующий раз используют иной приём.

Хотя в большинстве случаев косатки побеждают, одиночная схватка с белой акулой может закончиться непредсказуемо.

Схватка "равных" — косатка против косатки

Самая реальная угроза для косатки — это другая косатка.

  • Междоусобные конфликты внутри стаи или борьба за территорию приводят к ожесточённым схваткам.

  • В таких боях оба противника равны по силе и интеллекту, поэтому исход может быть трагичен даже для победителя.

Уязвимость в особых условиях

  • Ослабленные или больные косатки становятся лёгкой добычей, особенно если на них охотится несколько акул.

  • Молодые особи без защиты стаи также уязвимы.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Экономика и бизнес
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
В Госдуме выразили сожаление из-за слов Алиева по поводу отношений с РФ
SWISS First Grand Suite: полет фантазии или реальность для избранных
Создатель саундтрека к Звёздным войнам выступил с откровением: я никогда не любил музыку из кино
Стёкла сияют, соседи завидуют: неожиданное средство работает лучше всего
ЕС уступил давлению и готовится отменить все пошлины на американские промтовары
Когда охотник становится жертвой: кто опаснее косатки в океане
Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой
Венгрия — пешка или игрок? Орбан делает ход под давлением Трампа
Когда сиденье важнее двигателя: как Volvo научила нас любить комфорт
Заготовка с секретом: баклажаны, вкус которых удивит зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.