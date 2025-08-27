Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский пловец исчез в Босфоре: поиски Николая Свечникова превращаются в гонку со временем
Коллаген тает после 25: еда, которая вернёт коже упругость
Вкус Греции в тарелке: фаршированные перцы с орехами и маслинами
Проволочник исчезнет навсегда: огородники раскрыли натуральный способ
США готовят новый фронт: Трамп допустил экономическую войну против России
Три ложки из кухни превращают жёсткие полотенца в пушистые облака
Этот суперфрукт притворяется овощем — и очищает организм лучше любой диеты
Малые взносы — большие результаты: государство предлагает способ увеличить сбережения
Скандал на сцене в Казани: Киркоров рассказал, кто на самом деле виноват в его падении

Россия пугает не только холодом: 15 смертельных существ рядом с нами

2:24
Зоосфера

Россия — огромная и красивая страна, поражающая своим масштабом и разнообразием природы. Но наряду с этим здесь встречаются животные, насекомые и морские обитатели, которые могут представлять реальную угрозу для человека. Большинство из них избегают контакта с людьми, но при определённом стечении обстоятельств встреча может оказаться смертельно опасной.

Лось в туманном лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лось в туманном лесу

Хищники и крупные животные

Бурый медведь — крупнейший хищник Евразии, встречается в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Обычно избегает людей, но может атаковать, защищая потомство или при неожиданной встрече.

Амурский тигр — редкий, но крайне опасный хищник Приморья и Хабаровского края. Один удар лапы способен убить человека.

Волк — нападает редко, но зимой или в состоянии бешенства представляет серьёзную угрозу.

Рысь — осторожна, но раненные или больные особи могут атаковать.

Лось — осенью в брачный период становится агрессивным и непредсказуемым.

Бродячие собаки — в стаях могут быть смертельно опасны, особенно в малолюдных местах.

Змеи и пауки

Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея европейской части России. Укус редко смертелен, но может вызвать сильную интоксикацию.

Амурский щитомордник — ядовитая змея Дальнего Востока, активна летом. Укус требует срочной медицинской помощи.

Каракурт (чёрная вдова) — южные степи России. Маленький паук с сильным ядом, укус которого вызывает судороги, жар и в редких случаях смерть.

Насекомые

Клещи (таёжный и собачий) — переносят энцефалит, боррелиоз и другие болезни. Особенно активны весной и в начале лета.

Шершни и осы — способны вызывать тяжёлые аллергические реакции и анафилактический шок. Опасны при множественных укусах.

Комары — в отдельных регионах переносят туляремию, малярию и другие инфекции.

Морские опасности

Медуза корнерот — Чёрное и Азовское море. Контакт с щупальцами вызывает ожоги и судороги.

Морской дракончик (трахинот) — небольшая, но ядовитая рыба Чёрного моря. Укол её шипов вызывает сильную боль, иногда паралич.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Последние материалы
Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана
Архитектура без кирпичей: в этих трёх местах Европы камень стал душой пространства
На берегах Онежского озера пронесут факел, который объединяет тысячи судеб
Уролог объяснил, сколько раз нормально просыпаться ночью для похода в туалет
Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: детали обручального кольца за полмиллиона долларов
Автосалон против частника: где покупка превращается в минное поле
Ищенко о шокирующей стратегии США: от Украины до Китая
Бабушкин рецепт против медведки: два простых ингредиента спасают урожай
Каждое слово оборачивается против вас? Есть хитрый способ остановить сплетников
Руль из прошлого, комфорт из будущего: как из ржавой легенды сделать машину на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.