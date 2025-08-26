Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
У зла есть свой запах: собаки способны унюхать адреналин и дурные намерения человека

Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, как собака мгновенно меняется в поведении рядом с каким-то человеком? Вот еще секунду назад она спокойно лежала, а теперь рычит или настороженно прищурилась. Кажется мистикой, но на самом деле это результат удивительного набора инстинктов и чувств.

Собака рычит на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака рычит на улице

Чтение языка тела

Псы мастера замечать то, что ускользает от человеческого глаза. Едва заметное подергивание губ, слишком резкая жестикуляция, скованная походка — всё это сигналы, которые собака считывает безошибочно. Если мышцы человека напряжены, дыхание сбивается, животное понимает: "Он взволнован или зол — значит, может быть опасен".

Взгляд и поведение

Прямой "в упор" взгляд воспринимается собаками как угроза. Но и избегание зрительного контакта кажется подозрительным — так часто ведут себя люди с дурными намерениями.

Главный инструмент — нюх

Самое удивительное: собаки способны улавливать запах гормонов стресса — адреналина и кортизола. Когда человек злится или замышляет что-то нехорошее, его тело выделяет эти вещества через пот и дыхание. Для пса это чёткий знак тревоги, даже если хозяин ничего не замечает.

Опыт и социальные сигналы

  • Собаки, пережившие жестокость, чаще реагируют агрессивно на подозрительных людей.

  • Те, кто вырос в заботе, могут просто держать дистанцию или облаять незнакомца.

  • Кроме того, питомец чутко улавливает эмоции хозяина. Если вы сами напряглись, собака почувствует это по позе, сердцебиению и даже запаху.

Память на опасные ситуации

Иногда собаки запоминают "образ угрозы": если вор однажды пришёл в дом в определённой одежде или говорил особой манерой, животное может настороженно реагировать на людей с похожими признаками.

Конечно, ошибки тоже случаются — резкий смех или бурные жесты иногда принимаются за агрессию. Поэтому важно помогать собаке учиться отличать реальную опасность от повседневных мелочей.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
