Пушистый троянский конь: какие опасности скрывает уличный котенок для всей семьи

Зоосфера

Ребенок тащит домой дрожащего комочка с огромными глазами — и вот вы уже держите на руках маленького котенка или щенка, а в голове тысячи вопросов. Что делать? Как не навредить? И как превратить хаос в добрую историю с продолжением?

Котята
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котята

Первые шаги — только к врачу

Даже если найденыш выглядит бодро, это еще не значит, что он здоров. Лишай, гельминты или скрытые инфекции могут проявиться позже. Поэтому визит к ветеринару — обязательный пункт.

  • Кошкам часто назначают расширенную диагностику: тесты на лейкоз, иммунодефицит, чумку.

  • Собакам обычно делают общий анализ крови и проверку на парвовирус.

Если дома уже живут питомцы, новичка нужно изолировать минимум на две недели, чтобы не рисковать их здоровьем.

Возможно, кто-то ищет его

Чистый ошейник, ухоженная шерсть или чип — верный знак, что животное домашнее. Разместите фото в соцсетях, расклейте объявления, поспрашивайте соседей. Иногда хозяин находится в тот же день.

Улица оставляет следы

Блохи, клещи и глисты — обычные "спутники" бездомных животных. Ветеринар подберет препараты для обработки. А вот купать найденыша в первые дни не стоит: вода может ухудшить состояние при грибковых инфекциях и усилить стресс.

Как помочь привыкнуть

  • Начните с мягкого перехода на корм — резкая смена питания часто вызывает расстройство желудка.

  • Давайте еду небольшими порциями, даже если миска пустеет в мгновение.

  • После карантина и лечения обязательно сделайте вакцинацию.

  • Приучение к лотку или пеленке — дело терпения, ведь уличные привычки уходят не сразу.

Главное — дать время и внимание. Тогда дрожащий найденыш вскоре станет тем самым верным и любимым другом, которого вы всегда хотели.

Уточнения

Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на - область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
