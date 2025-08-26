Ошибка ценой в 15 лет: породы собак, которые превратят жизнь в кошмар

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Некоторые собаки словно рождены для того, чтобы оспаривать авторитет хозяина. Они умны, харизматичны и обладают сильным характером, но вот желание подчиняться командам у них часто отсутствует.

Породы собак
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Породы собак

Эксперты издания "Ветеринария и жизнь" вместе с кинологом Евгением Кистеневым назвали породы, которые чаще всего относят к "трудновоспитуемым".

Басенджи

Эти собаки известны своей самостоятельностью. Им трудно сосредоточиться на командах, и не потому, что они глупы. Напротив — интеллект у басенджи высокий, но собственное мнение у них всегда стоит на первом месте.

Афганская борзая

Гордость и упрямство — главные черты этой породы. Афганская борзая умна, но повиновение никогда не было ее сильной стороной. Исторически она создавалась для охоты, а не службы, поэтому послушание для нее — скорее формальность. При этом характер собаки с возрастом может меняться совершенно непредсказуемо.

Чау-чау

Собаки этой породы независимы и всегда держат дистанцию. Если хозяин сам не умеет контролировать свои эмоции, чау-чау точно не станет безоговорочно слушаться. У этой породы характер буквально "со стальным стержнем".

Пекинес

Маленький, но очень своенравный. Уже с пяти месяцев щенки пекинеса начинают демонстрировать упрямство и нежелание подчиняться. С годами послушания у них не прибавляется — напротив, стремление к независимости только усиливается. Недаром этих собак нередко называют настоящими эгоистами.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
