Дельфины с менопаузой: что роднит гринд, косаток и людей

Представьте себе дельфина длиной с автобус. Именно так выглядит взрослый самец обыкновенной гринды: до 8 метров роста и более 3 тонн веса. В семействе дельфиновых крупнее только косатки — и именно с ними у гринд складываются странные, почти парадоксальные отношения.

Дельфины с характером

Гринды — дельфины не из робких. Они могут нападать на других дельфинов, пытаться прогнать даже кашалотов и с особым усердием гонят от себя косаток. И дело тут не в пище: гринды охотятся в основном на кальмаров, ныряя за ними на глубину до 600 метров, а то и километра. Рыба и ракообразные занимают лишь второе место в их меню. В отличие от косаток, гринды не охотятся на морских млекопитающих, зато устраивают "рейды" против соседей.

Самка гринды с телёнком

Иногда они объединяются в стаи вместе с малыми косатками или серыми дельфинами, но и тут сохраняют вспыльчивый нрав: могут внезапно атаковать своих же союзников и выгнать их подальше. Логики в этом нет, кроме одного объяснения — такие они, гринды: непредсказуемые и упрямые.

Матриархат на море

Жизнь гринд построена вокруг стаи, которой руководит старая опытная самка. Её "заместники" — зрелые самцы, но никакой постоянной семьи у гринд нет. Самцы кочуют, а "семья" чаще всего состоит из дочерей и внучек старшей самки. Забота здесь играет главную роль: больных и слабых не бросают, а телят воспитывают сообща.

Особенно примечателен тот факт, что у гринд, как и у людей с косатками, самки живут долго после наступления менопаузы. Это редкое явление в животном мире. Такие "бабушки" становятся центром стаи: они передают опыт и управляют племенем, насчитывающим сотни особей.

"Племя" гринд насчитывает несколько сотен особей, которых возглавляет своего рода "гранд-бабушка".

Опасность на мелководье

Гринды отлично ориентируются в открытом океане благодаря эхолокации. Но в прибрежных водах их органы чувств подводят. Песчаное дно искажает звуки, и животные могут принять берег за глубину. В итоге дельфины выбрасываются на сушу. Одинокий пленник зовёт на помощь, и к нему спешит вся стая — хотя помочь невозможно. Так происходит массовое выбрасывание гринд, о которых часто пишут в новостях. Это не стадный инстинкт, а отчаянное желание спасти своего.

Страх косаток

Несмотря на то что гринды меньше, слабее и вооружены худшими зубами, косатки избегают встреч с ними. Обнаружив стаю, они предпочитают уйти. Почему — загадка. Возможно, потому что гринды атакуют первыми и действуют большой группой.

"Боязнь" косатками гринд и нападения этих самых гринд на косаток не находят логического объяснения.

В 2015 году у побережья Шотландии провели эксперимент: запись "разговоров" гринд отпугнула косаток, а запись "переговоров" косаток привлекла гринд. Такое поведение больше похоже на "разумную" антипатию, чем на инстинкт. Что-то вроде морской ксенофобии: "не нравятся они нам — и всё".

Уточнения

Гри́нды или чёрные дельфины (лат. Globicephala), — род млекопитающих из семейства дельфиновых, содержащий два вида: обыкновенная гринда (Globicephala melas) и короткоплавниковая гринда (Globicephala macrorhynchus). Слово «гринда» происходит из фарерского языка.

