Джекпот эволюции: кабаны получили то, чего нет даже у человека

Казалось бы, кабан — существо из тёплых широт, родом с Юго-Восточной Азии. Но что делают эти "тропические туристы" в суровой тайге, где зима держит минус 40? Ответ прост и удивителен: они там не просто выживают, а чувствуют себя хозяевами.
Кабаны оказались настоящими счастливчиками эволюции. Их организм получил целый набор "преадаптаций" — свойств, которые были полезны в одних условиях, но внезапно пригодились в других. Именно поэтому они без всяких "шапок и подштанников" расселились по Евразии и Северной Америке.
Один из главных козырей кабанов — умение откладывать жир не в пузо, а равномерно под кожу. Такой "пуховик" позволяет:
хранить энергию без ущерба подвижности,
переживать суровые морозы,
готовиться к зиме, увеличивая аппетит в 3-4 раза.
Изначально их шерсть почти не грела: тонкий подшёрсток и жёсткие игловидные волосы защищали лишь от дождя. Но эволюция внесла коррективы:
Подшёрсток стал плотнее.
Остистые волосы — длиннее и гуще.
Появилась сезонная линька.
Теперь у кабанов — настоящая зимняя шуба.
Кабаны — стадные животные, и именно в этом ещё один секрет их выживания. Зимой группы собираются до 30 голов, включая даже взрослых самцов. Это даёт массу преимуществ:
легче добывать еду в снегу,
проще обороняться от волков,
теплее спать, прижавшись бок о бок.
Если мороз слишком суров, кабаны роют норы глубиной до метра. Там они прячутся от холода и хищников, а самки могут рожать весной, когда ещё держатся минусовые температуры. Если почва не позволяет — строят лёжки из веток и снега.
Неприхотливость — главный козырь свиней. Всё, что им нужно для жизни — вода и лес с густым кустарником. А вот рацион у них поистине бесконечный:
ягоды, плоды, корни, кора, ветки;
насекомые, лягушки, ящерицы;
яйца птиц и даже падаль.
Именно сочетание универсального меню, сала, меха, стадного образа жизни и строительно-архитектурных навыков сделало кабана настоящим победителем эволюционной лотереи.
Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле. Является предком домашней свиньи.
