Кошка снова украла с тарелки? Вот ошибки хозяев, которые к этому приводят

Зоосфера

Кошки известны своим независимым характером, но у многих из них есть одна общая слабость — стремление украсть кусочек со стола или из тарелки хозяина. Чтобы справиться с этой привычкой, важно сначала понять её причины.

Кошка ест овощи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест овощи

  • Голод. Кошка в норме питается маленькими порциями несколько раз в день. Если у неё нет постоянного доступа к сухому корму, она может искать еду на столе. В таком случае решение простое — всегда оставлять немного корма в миске и давать влажный корм по расписанию.

  • Расстройство пищевого поведения. Если кошка ест слишком много и продолжает воровать, стоит показать её ветеринару. Иногда за этим скрываются проблемы со здоровьем или нарушения обмена веществ.

  • Инстинкт. Воровство может быть естественным проявлением охотничьего поведения. В этом случае питомца нужно воспитывать: при поимке с поличным строго сказать "нельзя" или слегка сбрызнуть водой. Главное — не наказывать задним числом: кошка не поймёт, за что её ругают.

  • Скука. Некоторые животные воруют из-за нехватки развлечений. Тогда помогут интеллектуальные игрушки, "головоломки" с кормом или игры с хозяином, где за правильные действия выдаётся лакомство.

Как правильно реагировать

Первое, что должен сделать хозяин, — устранить причину: пересмотреть рацион, обеспечить доступ к пище или добавить игр.

Воспитание также играет важную роль. Ещё котёнка стоит приучать к правилам: не залезать на стол, не пытаться схватить еду. При этом важно, чтобы на кухонных поверхностях не оставалась доступная еда — иначе соблазн будет слишком велик.

Способы остановить воришку

Если привычка остаётся, помогут дополнительные меры:

  • храните продукты в герметичных контейнерах;

  • во время готовки убирайте кошку в другую комнату;

  • приучите её к собственному месту для еды и кормите строго в определённое время;

  • используйте игрушки-дозаторы, чтобы процесс получения пищи был интересным и занимал время.

Кошачье воровство не всегда связано с плохим поведением. Разобравшись в причине и применяя последовательное воспитание, можно постепенно отучить питомца от этой привычки и сохранить спокойствие на кухне.

Уточнения

Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
