Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон

Сегодня всё больше владельцев не расстаются со своими любимцами во время поездок. Чаще всего в отпуск отправляются с собаками, но и кошки при правильной подготовке могут стать надёжными спутниками. Главное — учитывать правила перевозки и особенности здоровья животного.

Самыми простыми остаются поездки на машине или поезде, где условия можно организовать самостоятельно. Но и авиаперелёты не исключены — при условии, что питомец соответствует установленным нормам по весу, здоровью и документам.

Общие правила перелёта

Для собак и кошек действуют одинаковые требования:

вес животного вместе с переноской не должен превышать 8 кг;

обязательно наличие удобной сумки или контейнера;

питомцу требуется отдельный билет;

не рекомендуется кормить перед полётом, чтобы избежать проблем с желудком;

животное должно иметь актуальные прививки и ветеринарный паспорт;

успокоительные препараты без назначения врача строго запрещены.

Важно помнить, что брахицефальные породы (с короткой мордой и укороченными дыхательными путями) не допускаются к перелётам — ни в салоне, ни в багажном отсеке.

Породы кошек, подходящие для перелётов

Все кошки, кроме брахицефальных (персидская, гималайская, экзотическая короткошерстная, шотландская вислоухая и другие), могут путешествовать в салоне при условии соблюдения весового лимита. Наиболее комфортно в самолёте чувствуют себя миниатюрные породы:

абиссинская — подвижная "мини-пума", весит до 5 кг;

гавана браун — элегантная кошка шоколадного окраса, около 4 кг;

сомалийская — длинношерстная "сестра" абиссинской, вес до 5 кг;

бирманская — грациозная кошка весом до 6 кг;

сингапура — одна из самых маленьких пород, всего 2-3 кг.

Породы собак, разрешённые в салоне

Маленькие собаки весом до 8 кг (вместе с переноской) могут лететь в салоне. Среди них особенно популярны:

мальтийская болонка — нежная и общительная;

джек-рассел-терьер — активный и энергичный;

померанский шпиц — миниатюрный "плюшевый мишка";

той-фокстерьер — крошечный, но смелый охранник;

чихуахуа — самый маленький спутник с большими глазами;

карликовый пинчер — компактный "мини-доберман";

такса — с узнаваемыми ушами и длинным телом;

йоркширский терьер — одна из самых популярных декоративных пород.

Отправиться в путешествие с питомцем можно, если заранее позаботиться о документах, переноске и учесть ограничения по породе и весу.

