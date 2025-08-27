Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:48
Зоосфера

Сегодня всё больше владельцев не расстаются со своими любимцами во время поездок. Чаще всего в отпуск отправляются с собаками, но и кошки при правильной подготовке могут стать надёжными спутниками. Главное — учитывать правила перевозки и особенности здоровья животного.

Мальтийская болонка на руках у хозяйки в самолёте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мальтийская болонка на руках у хозяйки в самолёте

Самыми простыми остаются поездки на машине или поезде, где условия можно организовать самостоятельно. Но и авиаперелёты не исключены — при условии, что питомец соответствует установленным нормам по весу, здоровью и документам.

Общие правила перелёта

Для собак и кошек действуют одинаковые требования:

  • вес животного вместе с переноской не должен превышать 8 кг;

  • обязательно наличие удобной сумки или контейнера;

  • питомцу требуется отдельный билет;

  • не рекомендуется кормить перед полётом, чтобы избежать проблем с желудком;

  • животное должно иметь актуальные прививки и ветеринарный паспорт;

  • успокоительные препараты без назначения врача строго запрещены.

Важно помнить, что брахицефальные породы (с короткой мордой и укороченными дыхательными путями) не допускаются к перелётам — ни в салоне, ни в багажном отсеке.

Породы кошек, подходящие для перелётов

Все кошки, кроме брахицефальных (персидская, гималайская, экзотическая короткошерстная, шотландская вислоухая и другие), могут путешествовать в салоне при условии соблюдения весового лимита. Наиболее комфортно в самолёте чувствуют себя миниатюрные породы:

  • абиссинская — подвижная "мини-пума", весит до 5 кг;

  • гавана браун — элегантная кошка шоколадного окраса, около 4 кг;

  • сомалийская — длинношерстная "сестра" абиссинской, вес до 5 кг;

  • бирманская — грациозная кошка весом до 6 кг;

  • сингапура — одна из самых маленьких пород, всего 2-3 кг.

Породы собак, разрешённые в салоне

Маленькие собаки весом до 8 кг (вместе с переноской) могут лететь в салоне. Среди них особенно популярны:

  • мальтийская болонка — нежная и общительная;

  • джек-рассел-терьер — активный и энергичный;

  • померанский шпиц — миниатюрный "плюшевый мишка";

  • той-фокстерьер — крошечный, но смелый охранник;

  • чихуахуа — самый маленький спутник с большими глазами;

  • карликовый пинчер — компактный "мини-доберман";

  • такса — с узнаваемыми ушами и длинным телом;

  • йоркширский терьер — одна из самых популярных декоративных пород.

Отправиться в путешествие с питомцем можно, если заранее позаботиться о документах, переноске и учесть ограничения по породе и весу.

Уточнения

Поро́да — совокупность домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком и характеризующаяся: определёнными наследственными особенностями; наследственно закреплённой продуктивностью; внешним видом.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
