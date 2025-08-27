Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон

Сегодня всё больше владельцев не расстаются со своими любимцами во время поездок. Чаще всего в отпуск отправляются с собаками, но и кошки при правильной подготовке могут стать надёжными спутниками. Главное — учитывать правила перевозки и особенности здоровья животного.
Самыми простыми остаются поездки на машине или поезде, где условия можно организовать самостоятельно. Но и авиаперелёты не исключены — при условии, что питомец соответствует установленным нормам по весу, здоровью и документам.
Для собак и кошек действуют одинаковые требования:
вес животного вместе с переноской не должен превышать 8 кг;
обязательно наличие удобной сумки или контейнера;
питомцу требуется отдельный билет;
не рекомендуется кормить перед полётом, чтобы избежать проблем с желудком;
животное должно иметь актуальные прививки и ветеринарный паспорт;
успокоительные препараты без назначения врача строго запрещены.
Важно помнить, что брахицефальные породы (с короткой мордой и укороченными дыхательными путями) не допускаются к перелётам — ни в салоне, ни в багажном отсеке.
Все кошки, кроме брахицефальных (персидская, гималайская, экзотическая короткошерстная, шотландская вислоухая и другие), могут путешествовать в салоне при условии соблюдения весового лимита. Наиболее комфортно в самолёте чувствуют себя миниатюрные породы:
абиссинская — подвижная "мини-пума", весит до 5 кг;
гавана браун — элегантная кошка шоколадного окраса, около 4 кг;
сомалийская — длинношерстная "сестра" абиссинской, вес до 5 кг;
бирманская — грациозная кошка весом до 6 кг;
сингапура — одна из самых маленьких пород, всего 2-3 кг.
Маленькие собаки весом до 8 кг (вместе с переноской) могут лететь в салоне. Среди них особенно популярны:
мальтийская болонка — нежная и общительная;
джек-рассел-терьер — активный и энергичный;
померанский шпиц — миниатюрный "плюшевый мишка";
той-фокстерьер — крошечный, но смелый охранник;
чихуахуа — самый маленький спутник с большими глазами;
карликовый пинчер — компактный "мини-доберман";
такса — с узнаваемыми ушами и длинным телом;
йоркширский терьер — одна из самых популярных декоративных пород.
Отправиться в путешествие с питомцем можно, если заранее позаботиться о документах, переноске и учесть ограничения по породе и весу.
