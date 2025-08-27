Опаснее, чем кажется: что нужно знать об ошейниках для кошек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Хотя кошки считаются независимыми и не нуждаются в таком аксессуаре, как ошейник, бывают ситуации, когда он действительно необходим.

Кот в шлейке
Фото: commons.wikimedia.org by K B, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в шлейке

  • Идентификация. Если кошка гуляет на улице, ошейник с адресником поможет быстрее вернуть её домой в случае потери. На жетоне указывают телефон и фамилию владельца. Имя животного лучше не писать — это снизит риск кражи. Важно помнить, что с 2012 года в России и Европе обязательна идентификация котят с помощью микрочипа, а ошейник может быть лишь дополнительной мерой.

  • Защита от паразитов. Существуют специальные противопаразитарные ошейники, которые отпугивают блох и клещей. Они особенно полезны кошкам, которые любят гулять в высокой траве или на даче. Но их действие ограничено несколькими месяцами, и не все препараты безопасны — перед покупкой нужно внимательно читать инструкцию.

  • Обучение прогулкам. Если питомец не знаком с улицей, ошейник или шлейка с поводком помогут безопасно исследовать новое пространство. При этом ветеринары чаще рекомендуют именно шлейку, поскольку она удобнее и безопаснее для животного.

Чем ошейник может быть опасен

Главный риск — удушение. Кошка может зацепиться за ветку, забор или мебель. Поэтому обычные жёсткие ошейники лучше не использовать. Предпочтение стоит отдавать эластичным или моделям "антиудушение", которые легко раскрываются при сильном рывке.

Опасность может представлять и длительное использование противопаразитарных ошейников: некоторые содержат вещества, раздражающие кожу или вредные при частом контакте.

Как выбрать безопасный ошейник

При выборе важно учитывать два критерия — безопасность и комфорт.

  • Для идентификации лучше всего подойдут мягкие регулируемые ошейники с медальоном или контейнером для адреса.

  • Для прогулок предпочтительнее использовать шлейку, которая равномерно распределяет нагрузку и не мешает кошке двигаться.

  • Ошейник должен подходить по размеру: между ним и шеей питомца должен свободно помещаться один палец.

  • Регулярно проверяйте состояние аксессуара: изношенные застёжки или потертости могут привести к травме.

Ошейник для кошки — не обязательный аксессуар, но он может оказаться полезным для идентификации, защиты от паразитов и обучения прогулкам. Для комфортных выходов на улицу лучше всего использовать шлейку.

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения. Для ограничения перемещений к ошейнику может прикрепляться поводок или цепочка.

