Собака с длинными когтями рискует здоровьем: что должен знать каждый хозяин

2:21
Зоосфера

Когти у собак не такие острые, как у кошек, но они играют важную роль. Жёсткие и крепкие, они обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью, помогают удерживать равновесие во время бега или резких поворотов. При копании или царапании когти защищают лапы от повреждений камнями и ветками, а также предохраняют подушечки от травм.

Ветеринар подстригает когти собаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ветеринар подстригает когти собаке

Нужно ли стричь когти

Когти у собаки растут всю жизнь. В отличие от кошек, они не втягиваются и потому при излишней длине становятся источником проблем. Слишком длинные когти могут цепляться за ткань, ковры, повреждать мебель и одежду. Но куда важнее, что они опасны для самой собаки:

  • повышается риск поломки и болезненного вывиха когтя;

  • возможно врастание, воспаление и инфекция;

  • при неудачном движении коготь может вырваться с сильной болью и кровотечением.

Поэтому уход за когтями — это не косметическая процедура, а часть заботы о здоровье питомца.

Как подстричь когти собаке

Для стрижки используют специальные когтерезы, подходящие по размеру животного. Маленьких собак удобно держать на коленях, крупным лучше выделить устойчивую поверхность (например, стол). Важно фиксировать лапу, чтобы питомец не дёрнулся.

Стригут коготь осторожно, отрезая примерно на 2 мм перед розовой линией (так называемой пульпой), где проходят сосуды и нервы. Если случайно задеть её, возникает кровотечение и боль.

После процедуры полезно похвалить и угостить питомца — это поможет сформировать положительное отношение к уходу.

Если хозяин не уверен в своих силах, стрижку лучше доверить ветеринару или грумеру.

Как часто нужно стричь

Частота зависит от активности собаки и условий её жизни:

  • у питомцев, которые много гуляют по твёрдым поверхностям (асфальт, гравий), когти стачиваются естественным образом;

  • у собак, которые мало бывают на улице, когти растут длиннее и требуют регулярного подравнивания каждые 5-8 недель.

В любом случае когти стоит осматривать хотя бы раз в пару недель и подстригать при необходимости. У каждой собаки скорость роста индивидуальна.

Уточнения

Когти — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных. Основные функции когтя — способствование передвижению, защита и нападение.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
