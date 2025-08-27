Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зачем им плавники, если они ходят пешком: странные обитатели океана

Зоосфера

Все привыкли думать, что каждая рыба создана для плавания. Но в природе есть исключения: некоторые виды не могут свободно перемещаться в толще воды. Чтобы выжить, они разработали особые способы передвижения — от "ходьбы" по дну до умения прятаться среди водорослей.

Рыба с пятнистыми плавниками в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба с пятнистыми плавниками в океане

Полосатая рыба-лягушка

Antennarius striatus меняет цвет тела в зависимости от окружения и маскируется под водоросли. Добычу она подстерегает из укрытия, приманивая её выростом на голове, похожим на червя. А для передвижения рыба использует грудные и тазовые плавники как опору, словно "локти", которыми отталкивается от дна.

Морской конёк

Эти миниатюрные обитатели океанов считаются одними из самых слабых пловцов. Большую часть времени они хвостом цепляются за кораллы или растения. Двигаются морские коньки за счёт вибраций грудных плавников, но быстро устают. Поэтому часто можно увидеть, как они ползут по песку, вместо того чтобы плавать в толще воды.

Рыба с пятнистыми руками

Brachionychthys hirsutus, обитающая у берегов Тасмании, перемещается по дну с помощью грудных плавников, которые работают как ноги. Этот вид занесён в Красный список МСОП и считается одной из самых редких рыб планеты. Главная угроза — морские звёзды, уничтожающие икру.

Саргассовая рыба

Жёлтая рыбка с белыми и чёрными пятнами живёт среди водорослей саргассов. Вместо чешуи у неё кожные лоскуты, которые помогают сливаться с окружением. Сама она практически не двигается: использует грудные плавники как лапы, медленно "ползая" внутри скоплений водорослей и охотясь на мелкую рыбу.

Периофтальм

Эта рыба уникальна тем, что может жить вне воды до двух с половиной дней. Она прекрасно видит на 360 градусов и передвигается прыжками по земле, где охотится на моллюсков, червей и ракообразных. В воде же периофтальм чувствует себя неуверенно и избегает плавания, предпочитая держаться у дна или на суше.

 

Уточнения

Плавни́к — орган или приспособление, используемое для управления движением в водной или иной жидкой среде. Чаще всего имеет плоскую форму. Изначально плавниками называли конечности рыб, но затем значение этого слова расширилось, и оно стало обозначать конечности и других животных, а также некоторые искусственные приспособления.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
