Думаете, кошки обожают рыбу? Тогда вы рискуете их здоровьем

Все привыкли считать, что кошки обожают рыбу, и это действительно так. Но полезна ли она для них настолько, как принято думать? Рыба может быть частью рациона питомца, если подходить к выбору и приготовлению с осторожностью. Всё зависит от её вида, количества и способа приготовления.
Белая рыба (хек, камбала, морской лещ, голец и др.) считается диетическим продуктом. В ней мало жира и достаточно белка, она легко усваивается организмом и хорошо подходит даже кошкам с избыточным весом.
Жирная рыба (лосось, тунец, сардины, скумбрия, сельдь) содержит омега-3 жирные кислоты и белок, которые трудно восполнить из обычных кормов. Особенно ценен таурин в тунце — аминокислота, необходимая для здоровья сердца и зрения кошки.
Рыба не должна быть основой рациона, а лишь дополнением к нему.
Белая рыба: около 18-20 г в день.
Жирная рыба: не более 20 г, и не чаще двух раз в неделю.
Такое количество достаточно, чтобы обеспечить питомца полезными веществами, не перегружая его организм.
Есть ряд ограничений:
запрещены копчёная, солёная, маринованная и консервированная рыба — они содержат много соли и вредных добавок;
сырая рыба нежелательна: она может содержать паразитов и бактерии. Лучше готовить её на пару или запекать в фольге;
некоторые виды рыб могут переносить инфекции (например, риккетсии). Термическая обработка помогает устранить этот риск.
Рыба может быть вкусным и полезным дополнением к рациону кошки, но только при правильном подходе. Чтобы подобрать оптимальное меню, стоит проконсультироваться с ветеринаром.
