Животное, которое опровергло старение: сможет ли оно подарить людям бессмертие

Голый землекоп — небольшое животное длиной около 13 см и весом всего 30-40 граммов. Его легко узнать по розовой коже без шерсти, крошечным глазам и крупным резцам. Этот подземный житель Восточной Африки (Эфиопия, Кения, Сомали, Южный Судан) никогда не выходит на поверхность, обитая в сложных колониях, где питается корнями и насекомыми. Несмотря на невзрачный вид, именно этот грызун стал настоящей сенсацией для науки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Голый землекоп в луче света

Долгожитель без признаков старения

Средняя продолжительность жизни мыши или крысы — не более трёх лет. Землекоп же живёт в десять раз дольше — до тридцати лет. Для человека это эквивалентно более чем 600 годам. Ещё удивительнее то, что даже в преклонном возрасте животные не демонстрируют признаков старения: их кожа сохраняет эластичность, раны заживают быстро, а репродуктивные функции не угасают.

"Голый землекоп остаётся устойчивым к раку, нейродегенеративным болезням, сердечно-сосудистым нарушениям и даже проявляет удивительную сопротивляемость боли", — отмечает профессор из фонда Университета Париж-Сите Жерар Фридлендер.

Секреты долголетия

Учёные выделяют несколько особенностей, объясняющих феноменальную устойчивость этого животного:

метаболизм: высокий уровень глутаминовой кислоты, низкое содержание метионина, а также повышенное количество витаминов B3 и Е обеспечивают мощную защиту клеток от старения;

среда обитания: жизнь в условиях гипоксии (дефицита кислорода) заставила землекопа выработать особую устойчивость. Его сердце может использовать гликоген как источник энергии, а замедленный обмен веществ делает организм энергоэффективным;

активность: постоянное движение в подземных туннелях поддерживает высокий уровень физической нагрузки, укрепляющей иммунитет.

Почему это важно для человека

Мы разделяем 93% генов с голым землекопом, и именно это делает его идеальной моделью для изучения механизмов старения. Если учёным удастся разгадать, каким образом этот грызун избегает возрастных заболеваний, это откроет новые возможности для медицины: профилактики рака, болезни Альцгеймера и других возрастных патологий.

Подземный хранитель тайн долголетия

Сегодня голый землекоп стал символом поисков "ключа к бессмертию". Его необычная биология показывает, что старение не обязательно должно сопровождаться болезнями и упадком сил. Возможно, именно этот невзрачный грызун поможет человечеству приблизиться к мечте о долгой и здоровой жизни.

Бессме́ртие — жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или сколько угодно) долгое время.

