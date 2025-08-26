Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Опоздали на неделю — и чеснок не взойдёт: коварная правда о сроках посадки
Обычный фарш и пара яиц — и на столе королевское блюдо: мясной рулет, который невозможно испортить
Кошка объявила голодовку: это не каприз, а отчаянный сигнал SOS, который вы игнорируете
Выбираешь антифриз по цвету, но как же правильно выбрать: цвет — не показатель свежести и качества
Цена санкций: немецкий бизнес оказался в кризисе после отказа от российских энергоносителей
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций

Животное, которое опровергло старение: сможет ли оно подарить людям бессмертие

2:53
Зоосфера

Голый землекоп — небольшое животное длиной около 13 см и весом всего 30-40 граммов. Его легко узнать по розовой коже без шерсти, крошечным глазам и крупным резцам. Этот подземный житель Восточной Африки (Эфиопия, Кения, Сомали, Южный Судан) никогда не выходит на поверхность, обитая в сложных колониях, где питается корнями и насекомыми. Несмотря на невзрачный вид, именно этот грызун стал настоящей сенсацией для науки.

Голый землекоп в луче света
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голый землекоп в луче света

Долгожитель без признаков старения

Средняя продолжительность жизни мыши или крысы — не более трёх лет. Землекоп же живёт в десять раз дольше — до тридцати лет. Для человека это эквивалентно более чем 600 годам. Ещё удивительнее то, что даже в преклонном возрасте животные не демонстрируют признаков старения: их кожа сохраняет эластичность, раны заживают быстро, а репродуктивные функции не угасают.

"Голый землекоп остаётся устойчивым к раку, нейродегенеративным болезням, сердечно-сосудистым нарушениям и даже проявляет удивительную сопротивляемость боли", — отмечает профессор из фонда Университета Париж-Сите Жерар Фридлендер.

Секреты долголетия

Учёные выделяют несколько особенностей, объясняющих феноменальную устойчивость этого животного:

  • метаболизм: высокий уровень глутаминовой кислоты, низкое содержание метионина, а также повышенное количество витаминов B3 и Е обеспечивают мощную защиту клеток от старения;

  • среда обитания: жизнь в условиях гипоксии (дефицита кислорода) заставила землекопа выработать особую устойчивость. Его сердце может использовать гликоген как источник энергии, а замедленный обмен веществ делает организм энергоэффективным;

  • активность: постоянное движение в подземных туннелях поддерживает высокий уровень физической нагрузки, укрепляющей иммунитет.

Почему это важно для человека

Мы разделяем 93% генов с голым землекопом, и именно это делает его идеальной моделью для изучения механизмов старения. Если учёным удастся разгадать, каким образом этот грызун избегает возрастных заболеваний, это откроет новые возможности для медицины: профилактики рака, болезни Альцгеймера и других возрастных патологий.

Подземный хранитель тайн долголетия

Сегодня голый землекоп стал символом поисков "ключа к бессмертию". Его необычная биология показывает, что старение не обязательно должно сопровождаться болезнями и упадком сил. Возможно, именно этот невзрачный грызун поможет человечеству приблизиться к мечте о долгой и здоровой жизни.

Уточнения

Бессме́ртие — жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или сколько угодно) долгое время.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного
Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер
Нарколог Василий Шуров назвал первые признаки алкоголизма у человека
В России планируют ограничение количества банковских карт на человека
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Учёные выяснили, что неандертальцы получали белок из личинок мух
Тренировки перестали приносить радость? Вот что поможет вернуть мотивацию
Животное, которое опровергло старение: сможет ли оно подарить людям бессмертие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.