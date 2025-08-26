Одна пропущенная вакцина — и питомец может заразить вас: вот как не допустить этого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В России без прививки от бешенства нельзя получить ветеринарный паспорт
4:00
Зоосфера

Вакцинация остаётся основным способом профилактики опасных инфекций у домашних животных. Она защищает питомцев от вирусных и бактериальных болезней, многие из которых могут быть смертельными. Кроме того, некоторые инфекции, например бешенство, опасны и для человека. Поэтому своевременная вакцинация — это не только забота о здоровье любимца, но и важная мера общественной безопасности.

Вакцинация собаки у ветеринара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вакцинация собаки у ветеринара

Прививки помогают выработать у животного иммунитет к патогенам, снижают риск заражения и распространения заболеваний. Для поддержания защиты необходимо соблюдать график вакцинации и не забывать о ревакцинациях.

Правила в России

В России вакцинация домашних животных регулируется ветеринарными нормами. Обязательной является прививка против бешенства для собак, кошек и хорьков:

  • она проводится ежегодно;

  • без отметки о вакцинации невозможно получить ветеринарный паспорт и разрешение на выезд за границу;

  • невакцинированное животное не допустят к участию в выставках и перевозкам.

Другие вакцины законом не установлены как обязательные, но настоятельно рекомендуются ветеринарами. Владельцы несут ответственность за здоровье питомца и окружающих, поэтому именно они должны принимать решение о дополнительных прививках.

Какие прививки рекомендуют

Собакам рекомендуют комплексные вакцины против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовироза, парагриппа, лептоспироза, а также против коронавирусной инфекции. Эти болезни широко распространены на территории России и могут иметь тяжёлые последствия.

Кошкам показаны прививки против панлейкопении (кошачьего тифа), кальцивироза, герпесвирусной инфекции (кошачьего насморка), а также лейкоза кошек.

Хорьки, как и собаки, особенно уязвимы к чуме, поэтому вакцинация для них крайне важна. Бешенство также представляет смертельную опасность, и прививка обязательна.

Путешествия и выставки

При выезде за пределы России собака, кошка или хорёк должны иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации от бешенства. В странах Евросоюза дополнительно могут потребовать чипирование и анализ крови на уровень антител. При перемещении по территории России для участия в выставках и поездках также необходимо наличие актуальных прививок.

Влияние на здоровье человека

Прививки домашних животных снижают риск распространения зоонозов — болезней, которыми питомцы могут заразить человека. В первую очередь это бешенство, но также и лептоспироз, токсоплазмоз и ряд других инфекций. Массовая вакцинация — важнейший инструмент профилактики, позволяющий снизить риск эпидемий.

Роль ветеринара

Ветеринарный врач разрабатывает индивидуальный график вакцинации, учитывая возраст, состояние здоровья, породу и условия содержания питомца. Так, кошка, живущая в квартире и не выходящая на улицу, подвергается меньшему риску, чем животное, гуляющее на улице или участвующее в выставках.

Ветеринар объясняет владельцу необходимость прививок, даёт рекомендации по подготовке и отвечает на вопросы о возможных побочных реакциях. Его задача — обеспечить питомцу надёжную защиту и сохранить баланс между эффективностью и безопасностью вакцинации.

Будущее ветеринарных вакцин

В России, как и во всём мире, ведутся исследования в области создания новых вакцин. Изучаются возможности мРНК-вакцин, которые могут дать более точный иммунный ответ и обеспечить длительную защиту. Уже сегодня ветеринарные препараты становятся более безопасными и эффективными, что позволяет снизить нагрузку на организм животного.

Уточнения

Вакци́на — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену. Вакцина обычно содержит агент, который напоминает вызывающий заболевание микроорганизм, и часто производится из ослабленных или убитых форм микроба или одного из его поверхностных белков.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
