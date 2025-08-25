Болгарские пчеловоды в шоке: в Болгарии до 80% пчелиных семей погибли

В этом году болгарские пчеловоды фиксируют катастрофические потери. По словам председателя Объединённого болгарского пчеловодного союза инж. Михаила Михайлова, смертность пчелиных семей достигает 40-50%, а местами — до 80%. Есть пасеки с полной гибелью пчёл. Основная причина — сильная засуха, которая продолжается уже второй год подряд.
Недостаток влаги нарушает цикл развития пчёл, что снижает их продуктивность. Восстановить семьи крайне сложно, а пчеловоды вынуждены работать в условиях высокой смертности.
Ожидается рост цен:
По словам Михайлова, подорожание связано не только с низкой урожайностью, но и с колебаниями валют.
20 августа стартовал приём заявок на помощь по схеме de minimis. Она предоставляется на основе количества зарегистрированных семей на 31 мая 2025 года. Однако из-за весенней засухи этого недостаточно для стабилизации отрасли.
Серьёзную проблему создаёт импорт дешёвого мёда. Украина, крупнейший производитель в Европе наряду с Турцией, экспортирует в 5-6 раз больше Болгарии.
На рынок поступает также китайский мёд, в том числе через Грецию. Это влияет на закупочные цены и подрывает позиции местных производителей.
Около 2/3 болгарского мёда уходит на экспорт в ЕС и третьи страны. Лишь треть остаётся для внутреннего рынка.
Пчелово́дство — древнейшая отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением пчёл для получения мёда, а также пчелиного воска и других продуктов, и для опыления сельскохозяйственных культур.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.