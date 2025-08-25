Болгарские пчеловоды в шоке: в Болгарии до 80% пчелиных семей погибли

Засуха уничтожает пасеки: Болгарский мёд дорожает из-за катастрофической смертности пчёл

В этом году болгарские пчеловоды фиксируют катастрофические потери. По словам председателя Объединённого болгарского пчеловодного союза инж. Михаила Михайлова, смертность пчелиных семей достигает 40-50%, а местами — до 80%. Есть пасеки с полной гибелью пчёл. Основная причина — сильная засуха, которая продолжается уже второй год подряд.

Пчеловод на пасеке

Урожай и цены

Недостаток влаги нарушает цикл развития пчёл, что снижает их продуктивность. Восстановить семьи крайне сложно, а пчеловоды вынуждены работать в условиях высокой смертности.

Ожидается рост цен:

разнотравный мёд — около 15 левов/кг,

акациевый и липовый — 17 левов,

мановий (лесной) — 20 левов и выше.

По словам Михайлова, подорожание связано не только с низкой урожайностью, но и с колебаниями валют.

Государственная поддержка

20 августа стартовал приём заявок на помощь по схеме de minimis. Она предоставляется на основе количества зарегистрированных семей на 31 мая 2025 года. Однако из-за весенней засухи этого недостаточно для стабилизации отрасли.

Конкуренция и импорт

Серьёзную проблему создаёт импорт дешёвого мёда. Украина, крупнейший производитель в Европе наряду с Турцией, экспортирует в 5-6 раз больше Болгарии.

На рынок поступает также китайский мёд, в том числе через Грецию. Это влияет на закупочные цены и подрывает позиции местных производителей.

Около 2/3 болгарского мёда уходит на экспорт в ЕС и третьи страны. Лишь треть остаётся для внутреннего рынка.

Уточнения

Пчелово́дство — древнейшая отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением пчёл для получения мёда, а также пчелиного воска и других продуктов, и для опыления сельскохозяйственных культур.

